Más talleres en Punto Digital: “Algoritmos inteligentes” y “Chat GPT”

26 septiembre, 2025 0

Desde Punto Digital, de la Dirección de Políticas para la Juventud, abren la convocatoria para participar de los talleres sobre Inteligencia Artificial: “Algoritmos inteligentes” el próximo miércoles a las 11:00 hs y “Chat GPT” el miércoles 8 a las 11:00 hs, ambos en Brandsen 181.

En este sentido, Milagros Elicalde coordinadora del Punto Digital, expresó: “Buscamos trabajar sobre temáticas referidas al mundo de hoy que día a día tiende exponencialmente a la digitalización. Por eso, estos talleres puntuales están pensados para comprender qué es la inteligencia artificial, cómo funciona y de qué forma usarla como herramienta en la cotidianidad de su vida “.

“Por supuesto que queremos seguir sumando propuestas gratuitas que a los vecinos les interesen, más allá de las que consideramos prioritarias desde el área. Recibimos recomendaciones y en la medida de lo posible las iremos llevando adelante”.

– Contenidos del taller “Algoritmos inteligentes”: qué es un algoritmo, tipos, partes, ejemplos y cómo entrenar a una IA.

– Contenidos del taller “Chat GPT”: introducción, fundamentos, uso, aplicación, ética y buenas prácticas.

Los y las interesadas pueden comunicarse por WhatsApp al 2983-456538 para pedir el formulario de inscripción ya que los cupos son limitados.

