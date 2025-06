“Masacre de Claromecó”: Habla el sobreviviente de otro hecho policial aberrante

6 junio, 2025 0

No es la primera vez que la sociedad tresarroyense debe asistir a un hecho aberrante como el sucedido el último miércoles, hecho en el cual una familia quedó destruída en un grave hecho de sangre.

El 25 de Octubre de 1971, una madre mató, en Claromecó, con una carabina, a cuatro de sus cinco hijos luego que su esposo fuera a trabajar, era albañil, tarea que realizaba cuando descansaba de sus viajes como marino.

Zulema, tal el nombre de la mujer no soportaba el alcoholismo de Víctor, su marido y según la crónica de esos tiempos, lo que parecía un día normal, se transformaría en una masacre.

Mientras los varones desayunaban, Zulema cambiaba los pañales a la bebé Lidia, luego comenzó a gritar, tomó una carabina y la mató. Siguió con Marcos y Oscar, de 7 y 6 años y también le disparó a Luis, pero no logró asesinarlo. Luego se suicidó.

Luis Godoy hoy tiene 61 años, y fue criado en el Hogar El Amanecer, que perteneciera al Ejército de Salvación. Es un gran tapicero tresarroyense hoy día, y recibió a LU 24 en su domicilio para reflexionar sobre lo ocurrido el miércoles pasado, comparando la situación por la que le tocó pasar en Claromecó, hace más de 50 años.

“Me golpeó cómo la gente salió a prejuzgar sobre lo ocurrido esta semana”

Luis Godoy, quien tenía cinco años y hoy reside en Tres Arroyos, es tapicero, fue criado en el Hogar El Amanecer, y dio testimonio a LU 24 en su domicilio y comparó la situación por la que atravesó, con lo ocurrido este miércoles en la ciudad.

“Cuando escuché lo sucedido se me vino a la mente todo lo que había pasado, y me golpeó cómo la gente salía a prejuzgar, a comentar mal sobre esta persona diciendo cómo puede ser que mate a una madre y sus hijos, pero hay que tener en cuenta varias circunstancias, ya que ellos no miden que es lo que hacen y cuando se dio cuenta quiso matarse y se tiró debajo del camión”, sostuvo.

“Es terrible, ya que esa persona estaba enferma, no estaba en sus cabales, no creo que estando normal lo hubiera hecho; me enteré de que estaba bajo tratamiento psiquiátrico en Bahía, pero me parece que no recibió la ayuda suficiente, que no llegó en su momento. Aclaro que no lo justifico, pero veo en los comentarios cómo lo están prejuzgando”, dijo.

“Sobre lo ocurrido en Claromecó, Luis, quien guarda los testimonios gráficos con los que se conoció la noticia, contó que “nunca nos juntamos a hablar con mi papá; yo a veces lo sentía conversar con otra gente, pero nunca lo hicimos; él estuvo preso mucho tiempo porque se lo consideraba sospechoso”, y sobre su mamá dijo “yo sé que ella estaba mal, mi padre tomaba mucho en ese momento, pero creo que ella lo hizo como para protegernos, siempre fue buena con nosotros, estuvimos bien atendidos, ella había perdido dos embarazos y estaba enferma”.

Volver