Masivo acto de apoyo a Sergio Massa en Tres Arroyos (videos)

9 noviembre, 2023

El peronismo hizo un acto de apoyo a la candidatura de Sergio Massa en instalaciones del Club Municipal, en una convocatoria surgida desde la CGT Regional Tres Arroyos.

Estuvieron presentes dirigentes sindicales, concejales, militantes y simpatizantes del PJ, y quienes se sintieron motivados para promover el voto el próximo domingo 19 en favor del candidato a presidente por Unión por la Patria y evitar “saltos al vacío”, como dijo el intendente electo Pablo Garate en el cierre de los discursos, al solicitar reforzar el contacto con los vecinos y “pisar el acelerador para que elijan la cordura, la moderación y el equilibrio antes que unas propuestas locas”.

De manera previa y luego de la presentación del Secretario General de la CGT Regional, Rubén Carabajal, habló el concejal electo que encabezó la lista en las elecciones del 22 de octubre, Adolfo Olivera, quien en sus palabras agradeció “a quienes me dieron el espacio”, según dijo y agregó que sus palabras no eran “un discurso de barricada” sino que eran de agradecimiento, aunque luego manifestó la necesidad de poner todo el esfuerzo, trabajar, trabajar y trabajar, y si tenemos en este espacio gente que no trabaja, mejor que se vaya; el que no piense así que no cuente conmigo, si queremos un país distinto tenemos que hacer cosas distintas, tenemos otra mirada que la de Milei que nos viene a decir que no se puede, llevémosla a la gestión pública para que esto pueda ser diferente. Me siento sumamente feliz, y es un gran compromiso, una gran responsabilidad y una gran alegría, porque hemos esperado 28 años para ser gobierno, y eso lo voy a reflejar en mi banca en el Concejo Deliberante”.

“Lo que tenemos enfrente es el Tren Fantasma”

Luego Olivera centró su discurso en el apoyo a Massa, manifestando que “lo que tenemos enfrente es el Tren Fantasma” , y que “ya conocemos al liberalismo, cambian las caras pero hacen lo mismo, hay que convencerla de que hay que apoyar al mejor hombre que teníamos en este momento como Sergio Massa, trabajar mucho hasta el domingo, no solamente porque no queremos a gente que está mal de la cabeza sino que necesitamos explicar lo que va a pasar, es una gran tarea para realizar, vecino por vecino, casa por casa”.

Garate: “Es una etapa en la que está en juego la unidad nacional”

Pablo Garate, a su turno y cerrando el acto, afirmó que “sin todos y todas esto no hubiera sido posible, esto era el proyecto de todos por el que vinimos a cambiar Tres Arroyos. Estas semanas han sido muy difíciles porque nos hemos encontrado con algunas cosas que no vamos a decir ahora porque no estamos para hablar de mí, que soy intendente electo ni del triunfo electoral; estamos acá para hablar del futuro de la Argentina; lo que pasó nos va a dar un trabajo incansable pero es imposible no pensar Tres Arroyos sin Axel en la Provincia y si Dios quiere Sergio Massa en la Nación, pero es indispensable en esta etapa que dejemos de lado lo que conseguimos y pensemos en lo que tengamos que hacer porque en la elección de ballotage será voto a voto”

“En el ballotage habrá dos boletas: la que expresa la esperanza y del otro lado casi nada”

“No alcanzan los discursos, porque es necesario que salgamos a convencer que viene la Argentina del futuro, que tenemos valores como la educación o la salud publica son valores que no vamos a negociar nunca, tenemos que decirles a los vecinos no importa a que partido pertenezcan que habrá dos boletas en el domingo 19 ; la que expresa la esperanza, el equilibrio la cordura, y del otro lado casi nada, solo frases marketineras que no dicen adónde vamos: como no vamos a ser capaces de mostrar esa diferencia para decidir un nuestro futuro, qué candidato representa la esperanza para lo que viene; ese es Sergio Massa, sin dudarlo, pero hay que sentarse casas por casa y contarle a los vecinos que es necesario que vayan a votar; no sólo estamos queriendo expresar una bronca sino que tenemos que demostrar quien está mas preparado para resolver el problema de la Argentina, y como ha dicho Sergio. Seguramente hubo cosas en que nos equivocamos, pero a partir de eso pensamos como vamos a mejorar y necesitamos terminar con este proceso electoral que algunos quieren que saltemos al vacío; eso no va a ocurrir, tenemos que ser capaces de llamar a la reflexión a los vecinos y mañana a la mañana decirles que vayan a votar; que hay seguramente cosas que estamos pasando mal pero tenemos que mirar en perspectiva que la etapa que viene necesita la unidad nacional, el equilibrio, ya que no es el momento de generar más grieta, saltos al vacío, motosierras, cosa que no resuelve los problemas de la gente la pelea por lo que es momento de poner cordura en este proceso electoral”, sostuvo.

“No podemos quedarnos en el discursito”

“No podemos quedarnos en el discursito, yo les pido que por el futuro de Tres Arroyos, salgamos de acá con esa dosis de alegría para hablar a quienes no saben todavía a quien votar que los necesitamos para estos últimos días de campaña porque solo el futuro de la Argentina se puede construir con Sergio Massa, lo otro es una aventura que nos pone en riesgo, porque atrás de la peluca del candidato hay otra gente que hizo mucho por lo que estamos padeciendo hoy; estamos ante una nueva epopeya, imaginen que lindo seria poder festejar nuestro triunfo en Tres Arroyos y consagrando a Sergio Massa como Presidente el domingo 19”, manifestó.

“Elegir la cordura, la moderación y el equilibrio antes que unas propuestas locas”

“Entramos en la semana de la reflexión, pensar que solo hay dos opciones y nosotros creemos que la etapa que viene es la etapa del que convoca a la unidad nacional del que no se pelea con nadie, del que tiene propuestas, el que convoca a que la Argentina que viene la tenemos que construir entre todos y que los Argentinos no entremos en la pelea infinita que no resuelve los problemas, convocamos a quienes piensan como nosotros y a los que no, no necesitamos saltos al vacío; es una etapa en la que está en juego la unidad nacional y necesitamos que elijan la cordura, la moderación y el equilibrio antes que unas propuestas locas”, finalizó.

