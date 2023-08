Massa anunció fondos extra y dijo que a EEUU le preocupa que se prometa dolarización sin consultar

22 agosto, 2023

Desde Washington, EEUU – El ministro de Economía Sergio Massa anunció un financiamiento extra para este año de USD 1.385 millones del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. “Se trata de montos que son fundamentales para sumar reservas internacionales pero también para financiar el desarrollo”, destacó el funcionario en una ronda de prensa en el BID.

“Supongo que algún permiso o charla habrán tenido quienes hoy ofrecen dolarización para poder usar dólares de EEUU en Argentina. Entiendo que no será solo un cuentito electoral” (Massa)

El ministro aseguró que habló de las elecciones locales en sus primeras reuniones en esta ciudad. “Están acostumbrados a que en la región aparezcan fenómenos antipolítica”, destacó.

“Sí están preocupados que alguien prometa que va a construir la economía usando la moneda de ellos, les suena raro. Supongo que algún permiso o charla habrán tenido quienes hoy ofrecen dolarización para poder usar dólares de EEUU en Argentina. Entiendo que no será solo un cuentito electoral”, aseguró con tono irónico en relación a la propuesta de Javier Milei, el ganador de las PASO.

Ante una consulta de Infobae, el tigrense amplió sobre ese punto: “Imagino que el que promete algo de otro debe tener permiso para prometerlo… Si no es así, están ‘cuenteando’ a la gente”.

La primera reunión de esta gira de dos días en DC fue con Anna Bjerde, Directora Gerente de Operaciones de Crédito del Banco Mundial. Allí se anunciaron dos nuevas líneas de crédito por un total de USD 650 millones. En detalle, son USD 450 millones de financiamiento para el programa de seguridad alimentaria destinado a políticas asociadas a Tarjeta Alimentaria y AUH. Además, se suman USD 200 millones para que el BICE para prefinanciar exportaciones de pymes.

“La devaluación tendrá un impacto inflacionario que aspiramos a corregir con medidas que anunciaremos en los próximos días”

Luego en una reunión con Ian Goldfajn, el brasileño ex FMI que preside el BID, se firmaron diversos nuevos contratos. Por ejemplo, vinculados a la construcción de un puente que une Corrientes y Chaco, la ampliación de la represa de Salto Grande, un programa para el sistema educativo bonaerense para construcción de escuelas y otro de prefinanciamiento de exportaciones para empresas de la economía del conocimiento. Para esos programas, en lo que resta del año llegarán unos USD 735 millones nuevos, sobre un total anual que llegará a USD 1.915 millones.

Fondo Monetario

Massa confirmó que mañana espera que se aprueben la 5 y 6 revisión del FMI para el programa vigente y que eso representará un desembolso de USD 7.500 millones que se girarán mañana mismo al Banco Central. “Con Georgieva revisaremos el procedimiento de desembolsos teniendo en cuenta que Argentina accedió al pago con el Fondo con mecanismos que lo eliminaron como prestamista de última instancia, con operaciones de créditos con China, Qatar y la CAF”, detalló el ministro.

Además, Massa afirmó que el resultado de las elecciones PASO no condicionan los desembolsos del FMI y que el resultado sí impactó en los bonos soberanos. “La devaluación tendrá un impacto inflacionario que aspiramos a corregir con medidas que anunciaremos en los próximos días, esperamos que en septiembre y octubre la inflación vuelva a niveles más razonables”, aseguró y prefirió no hacer pronósticos puntuales sobre cuánto podrían subir los precios este mes. (infobae)

