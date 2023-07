(video) Massa, Wado y Tolosa Paz en la presentación de la lista de UP

30 junio, 2023

El ministro de Economía y precandidato a Presidente Sergio Massa, se hizo presente, a través de un video, en el lanzamiento de la lista de Pablo Garate y manifestó: “Hace ya casi 19 años que visito Tres Arroyos y lo vengo haciendo siempre al lado y de la mano de un gran amigo, que me acompañó en la gestión en ANSES cuando pusimos en marcha la moratoria de jubilados, desde el trabajo en la Legislatura cuando peleábamos por las leyes de seguridad y por nuestros productores y nuestras Pymes. Siempre ahí Pablo trabajando y soñando por su Tres Arroyos amado”.

“Hoy sé que Pablo empieza un camino que es, de alguna manera, el tratar de llegar al final de un sueño que tiene hace muchos años: ser Intendente de Tres Arroyos. Y, a pesar de que trabaja conmigo en el equipo económico, con los créditos productivos, con el Foncap, yo siento que no podía no estar, que tenía que estar al lado de ustedes y de él porque no tengo dudas de que termina una etapa en Tres Arroyos y empieza una nueva con gestión moderna y cercana, con alguien que ama profundamente a Tres Arroyos y que cada minuto que puede piensa en su pueblo, en sus vecinos, en su lugar”, añadió.

“Querido Pablo te deseo todo lo mejor, ojalá que tus vecinos nos acompañen con el voto porque sé que creés en la unión, en la Patria, en tu pueblo, y que, sobre toda las cosas, soñás con que Tres Arroyos sea esa capital del Sudeste de la Provincia que se transforme en un reflejo de la Argentina productiva que soñamos. Un gran abrazo, mucha fuerza y adelante”, concluyó.

También lo hizo, el ministro del Interior Wado de Pedro, precandidato a Senador por la Provincia de Buenos Aires, quien consignó: “para mí es un honor y muy lindo poder estar presente en este lanzamiento de la lista y del compañero Pablo Garate.

Es importante mandarles un saludo, decirles que vamos a acompañar su lista, salgan a caminar fábrica por fábrica, barrio por barrio, abracen a sus vecinos y vecinas, son épocas donde tenemos que estar cerca y ayudar a soñar con una Argentina mejor para todos y todas”.

Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social, y precandidata a Diputada por la Provincia de Bs.As. en su mensaje, expresó: “Queridas compañeras y compañeros de Tres Arroyos están presentando la lista de Unión por la Patria, les quiero mandar un fuerte abrazo y el acompañamiento en este inicio de la campaña para recuperar el Municipio de Tres Arroyos, a Pablo Garate, nuestro candidato a Intendente, y a Adolfo Olivera, nuestro primer candidato a concejal”.

“Un fuerte abrazo a todos y cada uno de los que integran esta gran lista de Unión por la Patria. A seguir trabajando, gracias por la unidad que construimos entre todos y todas para que Tres Arroyos tenga una gran oportunidad y para seguir construyendo una Tres Arroyos libre, justa y soberana”, finalizó.

