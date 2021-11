Master Stroke anticipó en vivo desde la radio el show de mañana en el Teatro Municipal (video)

Master Stroke – Tributo a Queen se presentará por primera vez en el escenario del Teatro Municipal de Tres Arroyos mañana sábado, en un concierto espectacular y a partir de las 21. Hoy, sus integrantes, Emanuel Caradoso en voz, Manuel Olveira en bajo, Agustín Albertini en batería y Alberto Ludueña en teclados, tocaron en vivo en los estudios de LU 24 anticipando lo que será su show.

“Vamos a tocar clásicos de todas las épocas de Queen, como ‘Somebody to love’, ‘Love of my life’, ‘Bohemian Rapsody’ y lados B y joyitas de la banda, con todos sus condimentos. Hay mucha expectativa y el teatro es hermoso”, aseguró Ema Caradoso.

Las entradas para el show están a la venta en el Teatro Municipal de Tres Arroyos hoy y mañana de 17.30 a 21.30. Informes en el 434342. Facebook: Teatro Tres Arroyos. Instagram @teatromunicipaltresarroyos

