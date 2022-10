Masterclass y concierto gratuitos de la marimbista japonesa Kana Omori

3 octubre, 2022

Este martes llegará a Tres Arroyos la marimbista japonesa Kana Omori. Brindará una masterclass sobre los sonidos argentinos y japoneses en la marimba, que tendrá lugar en la Fundación Campano -Hipólito Yrigoyen 252- a las 17.30; mientras que en el mismo lugar, el miércoles 5 a las 20, ofrecerá un concierto.

“La masterclass es de acceso libre y gratuito y está destinada a todos los músicos, no solo a los percusionistas. Kana Omori es muy reconocida en el ambiente de la percusión, está de gira desde hace un mes y la nuestra será la última visita de ese recorrido. No es necesario inscribirse previamente, toda la actividad es abierta. Mientras que el miércoles a las 20 es el concierto, en el auditorio de la Fundación Campano, que es nuestro lugar predilecto para la percusión. Tocará un repertorio de música japonesa de su propia composición o arreglos, y música argentina. Y tendremos la posibilidad de escucharla sola con su marimba, y con ensambles de percusión, también de manera libre y gratuita”, anunció Tomás Angeloni.

“Es algo maravilloso lo que va a pasar, no siempre tenemos la posibilidad de tener a una artista tan importante en la ciudad, y además con entrada libre y gratuita”, destacó.

