Matías Di Noyo dio detalles de la fiesta “Amigos y Baguales” en San Mayol (audio)

1 agosto, 2026 0

Matías Di Noyo visitó los estudios de LU24 para anticipar la sexta edición de “Amigos y Baguales”, que se desarrollará del 14 al 16 de agosto en San Mayol con un espectáculo campero de primer nivel.

El gran atractivo será la puesta en juego de un auto 0KM Renault Kwid dentro de los más de 40 millones de pesos en premios. La fiesta reunirá a los mejores jinetes y tropillas del país en más de 43 montas especiales bajo la coordinación de Luis Prátula.

El programa incluirá una inédita prueba de mansedumbre con Amílcar Unanue, destrezas criollas, pruebas de riendas y el entrevero de tropillas entabladas, clasificatorio para festivales emblemáticos como Jesús María, Nueva Galia y Palermo.

El evento ofrecerá un predio equipado con sector para acampar, paseo de compras y patio gastronómico, mientras que por las noches la carpa “La Ferroviaria” albergará las peñas familiares con la música de Los Carrizo y el DJ Fiestero.

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