Matías Di Noyo sobre las domas virtuales: “Prueban los caballos y suben a las redes el video del mejor”

20 agosto, 2020 Leido: 0

El reconocido folclorista y jinete tresarroyense Matías Di Noyo, se refirió a una actividad que ha surgido durante la pandemia denominada “domas virtuales”, ante la imposibilidad de concretar fiestas y encuentros tradicionalistas. Aseguró que la iniciativa la protagonizan jinetes amateurs, no así los reconocidos como profesionales.

“Creo que hoy todo el virtual por las circunstancias que estamos atravesando. Lo cierto es que cada dueño, debe probar antes al caballo de llevarlo a una jineteada, y hay quien se le ha ocurrido llevar el mejor video de cada caballo para hacerlo virtual y se ha abierto un abanico de inquietudes y malestares, hacia quienes organizan fiestas, porque vos para organizar algo hoy, hay protocolos a cumplir entonces se genera un malestar”, indicó.

Di Noyo mencionó al respecto que “hay quienes viven de esto y están continuamente con esto. Se les ocurrió; no sé si hay premios o plata, pero en las redes se ve mucho esto. La mayoría de las jineteadas virtuales son de chicos amateurs, de jinetes profesionales no se ha visto. Porque además si alguien se llega a lastimar, lo hará haciendo algo que no debería hacer”.

