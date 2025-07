Matías Di Noyo y su experiencia en Palermo (videos)

El tropillero Matías Di Noyo durante el fin de semana, participó por primera vez en la 137º edición de la Expo Rural 2025 de Palermo, acompañado por Pancho Santarén y Luis Prátula, y en diálogo con LU 24 contó su experiencia en Buenos Aires.

Di Noyo dijo “aún no caigo fue algo hermoso, vivís una realidad diferente con otra energía con un contacto distintito hacia el público”. Además, expresó que “es la primera vez que participamos en dicha exposición, en el pasado fuimos con Pancho, pero no a participar”.

“A su vez es muy lindo encontrarte con personas conocidas como Daniel Civardi, Martín Oviedo y su hijo entre otros referentes de nuestra zona”, mencionó.

“Viajé con doce caballos acompañado por la Municipalidad y un montón de amigos que me ayudaron haciendo un esfuerzo impensado, en mi caso lo que menos pensé es la plata que gasté solo fui a disfrutar el momento sin importar quien esté en el lugar”, aseguró.

Finalmente dijo “fui invitado para realizar la parodia de un Malón con Indios, cuando me tocó entrar, me intercepta el Malón generando una pelea ficticia entre indios y gauchos”.

