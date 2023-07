Matías Fhürer confirmó su asistencia al debate de la UCR

17 julio, 2023

El precandidato a intendente Matías Fhürer es el primero de los precandidatos que confirmó su asistencia al debate que organiza para el viernes 4 de agosto a las 20:00, la Unión Cívica Radical.

El mismo se realiza, “a fin de poder tener una idea acabada del futuro de Tres Arroyos, al momento de las elecciones del 13 de agosto” según indican los organizadores.

El formato del debate será el siguiente:

a- Presentación de cada uno de los oradores. Se sorteará quien inicia. Duración 3 minutos

b- 5 Temas a desarrollar (a elección), (duración 3 minutos máximo por tema) Expondrán los mismos de manera alternada, es decir intercalada. Comienza una vez cada uno con cada tema a desarrollar. Se sorteará quien inicia la exposición. Cada uno tendrá 1 minuto para agregar lo que desee en referencia al tema expuesto por el otro orador.

c- El público, durante la presentación podrá ir generando respuestas de manera anónima que se elegirán al azar, donde ambos oradores deberán dar respuesta a la misma, en un lapso de 2 minutos, también contestarán de manera intercalada, iniciando una vez cada uno.

d- Máximo de preguntas a realizar por el público, 5 en total, verificando por las persona que designen de cada equipo, que sean respuestas que se puedan dar desde la función ejecutiva local, de no ponerse de acuerdo quedará a decisión de un funcionario que haya cumplido y terminado sus funciones en Tres Arroyos, ( ejemplo Ex concejal) del Comité Enrique Betolaza

e- Moderador: a definir. Persona no expuesta políticamente, (locutor/a)

