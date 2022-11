Matías Fhurer en carrera para el 2023: “hoy hago política con alegría y sin presiones”

6 noviembre, 2022

Tras retirarse de la gestión pública como secretario de Desarrollo Económico y un período como concejal del peronismo, Matías Fhurer avanza en su proyecto político para ser candidato a intendente de Tres Arroyos.

“Me he reunido ya con unas 60 instituciones, hay necesidades, y mi idea en función de lo que me plantean es armar un plan de gobierno colaborativo”, dijo a LU 24. Aunque declinó definirse sobre qué opción es la que lo referencia a nivel provincial y nacional, se sabe que viene manteniendo reuniones con Miguel Angel Pichetto y Emilio Monzó, de la llamada “pata peronista” de Juntos por el Cambio.

“Hoy no se puede decir que uno representa a alguien con las alianzas y las discusiones que se están dando: ninguno de los partidos sabe quién va a ser su candidato, qué consensos se darán. Yo quiero representar a quienes respeten las libertades, la justicia social, el trabajo productivo. Yo siempre he sido coherente, cuando estaba en un bloque que se pasó al kirchnerismo, yo no lo hice; y cuando el intendente me propuso ser funcionario tuve que hacer un trabajo durísimo, sobre todo durante la pandemia, y siempre mantuve el respeto por todos. La política me gusta, no la hago con odio, hoy me siento cómodo, sin presiones, y estoy trabajando con alegría”, consideró.

“La gente nos habla mucho de salud, de trabajo, de seguridad. Y recorremos las instituciones sin fotos, sin medios, con algo real, genuino. Decimos lo que queremos hacer de cara al futuro y los responsables de cada institución se abren, hablan mucho, porque no se puede ir 30 o 60 días antes para regalar alguna cosita y jugarse a la suerte, el nuestro es un trabajo de fondo”, sostuvo.

