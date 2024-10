Matías Fhürer: “En política hay que tener memoria”

8 octubre, 2024 0

El exprecandidato a intendente en las últimas PASO por Juntos por el Cambio, Matías Fhürer, identificado con Patricia Bullrich, manifestó a LU 24 que “en política hay que tener memoria”.

Al ser consultado sobre la reciente interna radical, analizó que “Lousteau participó en otros sectores, fue el ministro de Economía de Cristina que ideó la 125. En política también tenemos que tener memoria, a veces nos cuesta y nos olvidamos qué hizo cada uno y cómo lo hizo, yo tampoco me saco el lazo de nada”.

“A Maxi Abad lo conozco, he hablado informalmente con él, es un tipo super político y con un rodaje excelente”, remarcó.

“Triunfo incomprensible”

A nivel local, consideró que “es realmente incomprensible que haya ganado la línea que lo hizo (Futuro Radical, encabezada por Santiago Hernández)”. En ese sentido, manifestó que el oficialismo “tal vez no ha trabajado lo suficiente como me pasó a mí en la interna en la precandidatura a intendente”.

“En las elecciones a intendente también pasó, todo el mundo con el que hablabas era imposible, y sucedió”, añadió.

“La gente ve las cosas de una manera que uno políticamente, en ese momento, no sabe leer porque se encierra en la rosca”, admitió.

Asimismo, analizó que “Milei ganó por el agotamiento de la gente que confió en algo nuevo. Somos un país inmaduro políticamente porque no logramos conservar una línea de pensamiento o trabajo, incluso se da en los traspasos de mando”.

Finalmente, Fhürer indicó que “uno viene participando”, aunque advirtió que “hay un faltante enorme de militancia y de convicción: de querer ser y poner la cara”.

Volver