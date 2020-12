Fhurer: “los jóvenes deben tener su espacio” controlado

Es un interrogante cómo se manejará la nocturnidad en las fechas navideñas ante la situación por el coronavirus. Principalmente la nocturnidad y la juventud es un tema que preocupa y ocupa al gobierno para plantear medidas que eviten un pico de contagios.

Matías Fhurer, Secretario de Desarrollo Económico en comunicación con LU24, comentó qué medidas se van a implementar en el distrito para poder pasar las fiestas y la temporada de verano en general. Indicó que “los jóvenes tienen que tener su espacio, tienen que tener su esparcimiento, ha sido un año difícil y necesitamos que eso sea así, con control”.

“Necesitamos la responsabilidad social esté al máximo, vamos a tener seguramente algún pico de contagios en lo que es el verano” y en este sentido comentó que “lo estamos evaluando con el Dr. Guerra y el intendente que este fin de semana a largo se va a ver reflejado dentro de 12 a 14 días, eso es importante verlo, porque puede ser un condicionamiento o un cambio en algunas decisiones, por ejemplo horarios de cierre y movilidad dentro de las localidades”.

Con respecto a las restricciones o habilitaciones posibles en la temporada, manifestó que “los lugares bailables cuando no existía la pandemia, en temporada estival, eran hasta las 6 de la mañana, hoy al estar habilitados restaurantes y resto bares son hasta la 1 y supuestamente según el estado epidemiológico si todo sigue como hasta ahora será hasta las 2 de la mañana”.

La realización de espectáculos al aire libre en estos resto bares estarán permitidos, respetando los protocolos, y respetando también “el sentido común” indicó el secretario de desarrollo económico.

Por otra parte expresó que las “fiestas masivas no están habilitadas” y agregó “yo no puedo mezclar más de 100 personas, 500 o 1000, como se ha hecho en una cancha de futbol, sería un descontrol, tenemos que seguir conscientes de que seguimos en pandemia. “No es prohibición, pero sí, no necesitamos hacer eso y que se nos desbanden los contagios, siempre se basa en la prevención”.

Desde los espacios que organizan espectáculos, han presentado protocolos para armar escenarios para mostrar shows para hacer incluso podría haber en algún lugar cerrado como el gimnasio del club recreativo Claromecó cine, con un protocolo tipo restaurante. Estamos evaluando todo, para que se “transmita bien y no haya confusiones”.

Para concluir, indicó que “siempre estuvimos del lado del ciudadano de Tres Arroyos” y que “es un esfuerzo muy grande, desde el Dr. Guerra con todo su equipo, economía con todo su equipo, el Intendente Sánchez por supuesto con todos nosotros, fue un trabajo extremadamente intenso, de consultas, diálogos, enojos” y añadió “cuando hubo la manifestación en la puerta del municipio, no fue un capricho, no fue algo apuntado a alguien que queríamos que no trabaje, fue una decisión sanitaria donde había que cortar determinadas cosas para ver reflejadas en 14 días que decisiones teníamos que tomar”.

