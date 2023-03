Matias Fhurer: “Me fui de la gestión cansado del autoritarismo”

15 marzo, 2023

El ya lanzado como precandidato a Intendente, ingeniero Matías Fhurer, en contacto con LU 24 afirmó que dejó su cargo “cansado del autoritarismo, cuando uno pasa la barrera de lo racional y no quiere enfrentarse a problemas, debe dar un paso al costado, pero no resignarse; yo sigo hablando con la misma gente con la que hablaba, cuando estaba en gestión”.

Sostuvo que “al inicio del vecinalismo se referenciaba en figuras y sin que se conociera mucho, con el doctor Aramberri u Orfanó, y está bien que así fuera, luego vino el crecimiento por todos conocido por lo que creo que ser punto de referencia en un sector es positivo; yo estoy dentro de Juntos por el Cambio y a nivel nacional el lugar por donde me mueva será con Pichetto o Rogelio Frigerio, nosotros vamos a hacer un trabajo de base en Tres Arroyos”.

“Para competir hay que competir con los mejores, yo estoy en línea de largada, y consenso hay, entiendo que la gente de Tres Arroyos se merece esta alternativa, se puede dar un cambio a la juventud, también; estamos trabajando en mejoras en todas las áreas del municipio con 5 propuestas por área. A mí, cuando había dejado de ser concejal y me propusieron ir a la Secretaria de Desarrollo Económico, acepté, porque quería conocer todas las áreas para prepararme y estar capacitado para gobernar Tres Arroyos”, resaltó.

“Digan lo que digan uno va conociendo todas las áreas, yo soy una persona positiva que quiere gobernar Tres Arroyos. Cómo: Gobernando Tres Arroyos con un turismo desarrollado en las cuatro localidades del partido de Tres Arroyos para brindar la atención al turista; modificar los controles, y rediseñar un montón de cosas por trabajar”, aseguró.

“Podemos trabajar en seguridad, con programas como Ojos en Alerta, por manzanas o por barrios”, ejemplificó y afirma: “creo que la maquinaria municipal está muy atrasada, por lo que hay que actualizar datos sobre el Parque Industrial, por ejemplo”.

“No hablemos de lo macro, seamos realistas porque pareciera que soy de otro plañera, hablemos de las localidades, de los barrios, por qué no se dice la verdad, aunque hay muchas cosas que se están haciendo muy bien ya que la gente confió en el vecinalismo y por eso gobierna; queremos plantear una propuesta seria y tratar de convencer a la gente para estar mejor de lo que está”, dijo.

“Estoy cansado del autoritarismo, cuando uno pasa de la barrera de lo irracional y no quiere enfrentar los problemas y solamente quiere evadirlos, uno da un paso al costado, uno no tiene que resignarse y hoy mismo seguimos hablando de todo lo que pasó cuando fui funcionario, y eso me enorgullece, haber atendido a cada una de las personas, a los empresarios y haber trabajado con el Dr. Guerra en Salud, eso también”, concluyó.

