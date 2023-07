Matías Fhürer “Para nosotros no es un lanzamiento, venimos trabajando hace tiempo”

13 julio, 2023

Hoy se realiza un acto donde Matías Fhürer presentará su lista de precandidatos de cara a las PASO, al respecto dijo: “para nosotros no es un lanzamiento, sino cumplimos una etapa, la campaña lleva más de un año, y hoy sería el corolario de lo que venimos haciendo. Invitamos a la gente, a que venga a conversar, a conocernos, es el desarrollo de la democracia y es necesario tener alguien en quien confiar, y conocer a toda la gente que los va a representar.

En nuestros estudios, el precandidato vino acompañado de Nerina Neumann, precandidata a senadora en primer lugar por la sexta sección electoral, y consultada sobre su presencia dijo sentirse agradecida de acompañar el acto de hoy y agregó: “lo que veo en Tres arroyos es una lista de hombres y mujeres con muchos sueños, esperanzas y compromiso, que viene a aportar a la política muchas cosas. Estoy convencida que Matías será el próximo intendente y desde el radicalismo estamos muy contentos.

Nosotros estamos trabajando desde el partido sobre las autonomías municipales, entre otros temas, también la Ley orgánica municipal habría que actualizarla. Por otra parte la regionalización y descentralización bonaerense sería importante para muchos ámbitos, y ordenar la administración pública provincial sería primordial”.

Carmen Merlo, precandidata a concejal en segundo término expresó: “ hace cuatro años que estoy trabajando en la UCR, soy comerciante y a partir de ahí estoy comprometida con los proyectos de Matías. Me llega mucho el trabajo de los emprendedores y en esa línea estoy, para ayudarlos a lograr sus objetivos y desde el concejo deliberante podremos hacerlo. También queremos que a los ediles se los capacite en la labor que se debe realizar, nos parece muy importante”.

Por su parte, la presidenta la UCR local, Daiana De Grazia, dijo que hoy y en este caso estaba como militante, “apoyando la candidatura de Nerina, que siempre nos han acompañado y ayudado, y consolidando esta alianza desde un lugar de mucha conversación y consenso. Trabajamos en diez puntos fundamentales para este acuerdo y muy contentos con Matías porque es una persona de fácil conversación, te mira a la cara cuando habla y no es confrontativa”.

La “Interna”

Ante la interna que se dirimirá con Avila, Fhürer dijo: “la interna se dio, pero nosotros somos diferentes, hemos dado la cara siempre, hemos apostado al diálogo, a proyectos que le hagan bien a Tres Arroyos, no generamos conflictos, pero por sobre todo venimos trabajando desde hace un año para estar fuertes en todo lo que proponemos, hemos hecho un grupo de trabajo amplio y capacitado, nuestro objetivo es poder administrar con coherencia y fundamento el municipio”.



