Matías Fhürer sigue en política: “Estoy con Patricia Bullrich”

29 agosto, 2024 0

“Estoy con Patricia Bullrich”, afirmó Matías Fhürer, exprecandidato a intendente por La Fuerza del Cambio al confirmar por LU 24 que “sigo en la política”.

“Estoy siempre armando y buscando alternativas. Me mantengo en el mismo lugar en el que estuve en las elecciones como precandidato a intendente donde perdimos la interna contra Paulino Ávila por escasos 60 votos. Seguimos trabajando, yo no me voy a caer porque haya sido una interna cruel”, sostuvo.

“Yo pertenezco al lugar donde fui precandidato a intendente que es Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación. Hay muchísimos ministros que salieron de esa coalición, ya sea del PRO o Juntos por el Cambio”, acentuó el ingeniero oriundo de Orense.

“No pretendo tener el sello de LLA”

El exconcejal peronista y secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología en la gestión del vecinalista Carlos Sánchez no descartó llegar a ser referente libertario a nivel local, aunque aclaró que “no pretendo tener el sello de La Libertad Avanza porque ellos tienen su gente, han realizado acciones políticas, algunas se pueden compartir y otras no”.

“No puedo avalar sacar un cartel de un estamento público”

“No puedo avalar ir a sacar un cartel a un estamento público como pasó. Tenemos nuestras diferencias y si estamos trabajando en conjunto por mejorar la ciudad, la provincia o el país se tendrán que hablar y habrá que tener tolerancia en determinadas cosas. No me voy a correr del lugar en el que estoy, con la línea de Patricia Bullrich, que pertenece a un gobierno nacional”, remarcó.

Asimismo, contó que “nos estamos juntando bastante, haciendo reuniones, hay mucha gente que quiere volver a participar y creer”.

También admitió que hay quienes están decididos a apoyarlo, pero no se identifican con el Gobierno de Milei. “Uno tiene que creer en lo que puede hacer en su municipio, donde lo conocen y nos cruzamos todos los días. Las decisiones políticas a otro nivel a uno le escapan como se le pueden escapar al intendente de Tres Arroyos con respecto al Gobernador. No hay mucho secreto”, expresó.

“Hace cuatro meses que no hay piquetes”

“Hace cuatro meses que no hay piquetes en Argentina, eso habla bien de una ministra y su gente, te guste o no. Creo que a nadie le gustan los piquetes, excepto a un sector del sindicalismo que le encantan. En Argentina, en general, no estamos de acuerdo con eso. Eso también habla bien del ministro Petri y el de Economía, más allá que existen los problemas como hace 100 años, no es de ahora”, aseveró.

“Se viene una política no tan populista”

“A uno lo llena y le gusta la política, no es cuestión de matar a nadie ni discutir todo el tiempo ni generar peleas porque la gente está cansada de eso. Creo que se viene una política más sensibilizada, mejor hecha y no tan populista como estábamos acostumbrados antes”, finalizó.

