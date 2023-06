Matías Fhürer: “Venimos trabajando hace un año desde la gente hacia la política”

3 junio, 2023

A tres semanas del cierre de lista para las elecciones PASO, este sábado Matías Führer visitó LU24 y comentó: “hemos tenido una recepción increíble de la gente. Lo importante es eso, ese diálogo sincero que se genera y en el que la gente manifiesta sus necesidades, lo que ve y se expresa. Los gestos, la mirada, la sinceridad con la que uno hace esta vocación de servicio es de dónde salen mejor las cosas.”

Además, y sobre las necesidades de la ciudad, explicó: “las preocupaciones hay, pero también propuestas. Venimos trabajando hace un año desde la gente hacia la política. Se han hecho cosas, por supuesto, y sería muy injusto decir que en estos 28 años no se hizo nada, pero también faltan cosas y otras en particular que no se han hecho.”

Fhürer y la actualidad de la política

Respecto a la actualidad de la política, Fhürer opinó que “hoy por hoy la política está un poco denostada. Se debe pedir disculpas a la sociedad en muchos aspectos, hay que hablar desde la alegría y la entereza. Si hay cosas que se hicieron bien hay que reconocerlo y mantenerlas y las que no, tratar de mejorarlas para tener un Tres Arroyos mejor. Nuestro único consenso es con la gente. Hay rispideces entre lo que es local y también nacional. Pero a nosotros nos importa la gente y que sea desde ellos hacia la política. Tiene que volver el político a la calle y que la política no sea una mala palabra.”

En cuanto al caso particular de Tres Arroyos, enfatizó: “nosotros respetamos a todas las corrientes, siempre hablamos con todos los sectores. No conozco si Carlos Ávila es candidato o no, y en el Vecinalismo también hay dos o tres que podrían ser precandidatos.” Y en relación a postulación, dejó en claro que: “tenemos la gente idónea para poder llevar a cabo las propuestas. Tenemos una ventaja competitiva ante nuestros adversarios, porque arrancamos hace un año para empezar a atender a la gente, que hoy necesita a la política.”

Plan de vivienda digna y turismo

Entre las propuestas que tiene como precandidato, destacó “el plan de vivienda consiste en que se pueda tener una casa digna, no una que después por tal o cual motivo termina teniendo alguna falla en algún sector”.

Sobre las políticas turísticas dijo: “somos pluralistas y federales, hay propuestas para todas ellas y abarcan desde lo medioambiental hasta también lo que tiene que ver con el comerciante y los turistas.”

“Tres Arroyos está bien, pero hay cosas por mejorar”

Finalmente, dio su postura sobre la actualidad de la ciudad: “Tres Arroyos está bien en cuanto al desarrollo industrial y otros aspectos. Faltan cosas como por ejemplo saneamiento, obra pública y viviendas. Detrás de todo eso nosotros tenemos una propuesta y gente de mi equipo que puede trabajar para y por un Tres Arroyos mejor.”

