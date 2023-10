Matías Fhürer: “voy a pensar mucho el voto en Tres Arroyos”.

11 octubre, 2023

Luego de varias semanas de no tener contacto público con los medios, Matías Fhürer, quien fuera precandidato a intendente en la interna de Juntos por el Cambio, perdiendo por 40 votos habló con LU 24 y dijo “voy a votar a Bullrich, a Grindetti, y cuando llegue a la punta de la boleta voy a pensar mucho el voto”.

Luego del resultado de las PASO, el orensano dio detalles de la reunión mantenida con Carlos Ávila y afirmó: “es bueno aclarar de primera mano que cuando uno pierde una elección la gente puede creer que está perdido, dolido en el mundo de la política, pero no es mi caso; son momentos de reflexión, de pasividad, lógicamente porque la gente decide, eligió a una persona por 41 o 42 votos, pero uno se queda al margen porque intenta todo de movida, intenta capitalizar, y uno se queda agradecido con el equipo de trabajo y los 5500 votos que nos apoyaron, tengo un agradecimiento infinito”.

“No hay que menospreciar a la gente; el voto es popular y somos libres de votar, elegir a quien quiera, esta vez no me tocó ganar a mí y tendrá que liderar Ávila el sector de Juntos por el Cambio”, afirmó.

“Uno trata de hablar; la política consiste en eso, es diálogo, acercamiento. LLamale arreglos políticos en el buen sentido; es decir yo te voy a apoyar yo tengo mi gente, mis equipos, mis proyectos y manifesté muchas veces compartirlos, cosa que no vi en el otro sector, pero la gente sabe votar, es madura, sabe cortar boleta, sabe cuándo hay una boleta sola, cuando una lista sábana”, graficó.

“Cuando fui a hablar con Ávila tuvimos un diálogo corto; fue la presentación que uno hace de su equipo para colaborar, y hubo un acercamiento muy tibio, como de que no quiero que vengas, creo que es por no saber de política o por ego: yo soy muy nuevo pero creo que tengo más experiencia que Ávila”, expresó.

Sobre la charla mantenida con Ávila, Fhürer dijo “hablamos en una estación de servicio de la Avenida San Martín; logramos coincidencias, pero todo se diluyó en 24 horas, no sabemos si fue por su grupo de asesores, pero fue una contestación muy agresiva, como diciendo yo no te necesito, yo puedo solo, pero uno tiene que respetar porque es el ganador, no va a ir a una casa si no lo invitan. Esto fue un tema de discusión en nuestro local donde un grupo manifestaba porque yo no iba al local de Ávila, pero yo no me puedo invitar solo, como si me invito a un cumpleaños sin que me hayan avisado, eso fue un poco la charla, no hubo mucho más que eso”.

“Yo no voy a aceptar una falta de respeto, y decidí seguir mi camino apolítico, basado como estuve hasta ahora”, dijo.

“Yo me preparé con militancia, con política, con relaciones humanas, como concejal, conociendo el deliberativo pude conocer distintos ámbitos políticos, fui parte del Ejecutivo en un momento muy difícil del mundo, del país y de Tres Arroyos, donde maduré políticamente; la gente lo reconoce y eso me pone contento; eso no es quedarme quieto, es quedarme en el lugar que me corresponde, y el tiempo dirá que es lo que hay que hacer”, anunció.

“Voy a votar a Bullrich, a Grindetti, y cuando llegue a la punta de la boleta voy a pensarlo bien”, dijo y sostuvo que “hay distintos sectores, distintas preparaciones, distintos pensamientos distinta gestión; entiendo que hay modas, hay modernismos, hay nuevas palabras que más que nada la juventud está comprando, en la política actual, pero creo que hay que pensar en la gente, hay que pensar mucho en la gente, hay que ser consciente, tener los pies sobre la tierra no hay que salir como un loco yo voto porque lo quiero hacer siga así; la política es el diálogo, porque sin dialogo no hay política”.

“Gracias a la gente que confió en nosotros; no me olvido de Tres Arroyos y voy a pelear hasta el último día de mi vida por la política, por ser un buen político y hacer las cosas bien por los ciudadanos de Tres Arroyos”, finalizó

