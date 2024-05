Matías Fuhrer: “me siento entero, embalado, y dispuesto a seguir mi carrera política”

20 mayo, 2024

Matías Fuhrer, quien fuera precandidato a Intendente en las últimas PASO por Juntos por el Cambio y no ganara por apenas 40 votos, en el marco de un calmo bajo perfil, sigue identificado con Patricia Bullrich, a quien responde y en su lineamiento se acomoda respaldando la línea política de Javier Milei.

“Ahí estamos, sumando y dispuestos a ponernos a disposición de un gobierno que por la voluntad popular está donde está”.

En una charla informal con LU24 se mostró calmo y destacó que está listo para ser parte de la responsabilidad que le asignen, cuando lo consultamos sobre la posibilidad de asumir al frente de la dependencia local de ANSES o del PAMI.

“Estoy diagramando mi vida política que está regestándose. La gente de Bullrich, a la cual me sumo, se está readaptando al Gobierno de Milei”.

“Yo fui candidato de Bullrich y ahí me quedo. Participaremos de este gobierno y en el futuro también de las elecciones que vienen”.

