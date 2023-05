Matías Fuhrer: “que la gente sepa que en Tres Arroyos se puede vivir mejor”

7 mayo, 2023

El precandidato a intendente municipal Matías Fuhrer habló con LU 24 respecto a la novedosa ingeniería de campaña hacia las PASO 2023, en las que, a través de las redes sociales, convoca a la población a tomar mate en sus viviendas con él y su equipo de trabajo.

Respecto a la estrategia electoral y lo que plantean los vecinos tanto en la planta urbana como en las localidades del distrito, manifestó que “los reclamos son muchos: sostengo que hay cosas que se han hecho muy bien, y hay otras que se han dejado de hacer y cuando empieza la campaña aparecen y aparece también el clientelismo político, cosa que nosotros no queremos: somos diferentes, yo no me considero más, soy diferente, y dentro del desarrollo de la plataforma lo que hacemos es en base a lo que venimos haciendo hace un año”.

En lo que respecta a las localidades, Fuhrer expresó que “hay cosas bien hechas, no se puede decir que se han hecho mal, hay cosas que no se hicieron y que nosotros vamos a hacer, hay cosas que están abandonadas, como el turismo”.

“Todos los temas que están dando vueltas se plantean; salud es un tema complejo, demanda mucho presupuesto, mucha parte humana, genera internas, diferentes posiciones en la salud, y nosotros lo que queremos hacer es organizar el Estado; organizando el Estado se soluciona el clientelismo político que es lo que la gente quiere”, agregó.

“Hemos hecho ya 15 visitas tomando mate con la gente y programadas otras 30, hay mucha gente, sobre todo jóvenes que nos quieren conocer como personas, son ocurrencias y propuestas del equipo, eso es lo lindo, poder hacerlo con alegría y demostrar que somos diferentes y que en Tres Arroyos se puede vivir mejor”, concluyó.

