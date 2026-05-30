Matías Ielmini y Oscar Rodríguez pasaron por El Perseguidor

30 mayo, 2026 0

Este sábado, Hugo Costanzo recibió en El Perseguidor a Matías Ielmini y Oscar Rodríguez, organizadores y participantes de la 3ª Jornada de Numismática a realizarse en nuestra ciudad el 6 de junio.

Además:

Informe cultural.

Las novedades en libros de Lumi Libros.

El jazz latino, sus orígenes, los intérpretes más destacados en el mundo.

El recuerdo de Marcos Mundstock, su participación en “Les Luthiers”.

La película “El hombre del brazo de oro”. Su música y sus actores.

Comentario sobre el libro “El hombre en busca del destino”. Su autor: Víctor Frankl. Un resumen de su vida en la Alemania nazi.

La historia del Instituto Di Tella, sus participantes.

Charla informal con Pancho Santarén. La música: Paquito De Rivera, Buena Vista Social Club, Chucho Valdés, Compay Segundo, Tito Fuentes, Oscar Alemán, Peter Aplleyard, Joan M. Serrat, Carpenters, Escalandrum, Billy Holiday.

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