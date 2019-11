Matías Maggiora triunfador en el Rally de las Sierras de Tandil

El tresarroyense Matías Maggiora ganó el 16º Rally en las Sierras de Tandil, la gran prueba del MTB bonaerense que contó con casi 1500 corredores que disfrutaron de una verdadera fiesta. En damas se impuso la marplatense Carolina Pérez.

Maggiora, integrante del Nacho´s Bike Team de Córdoba, logró la victoria tras 2 horas 04 minutos y 51 segundos, dejando atrás al tandilense Maximiliano Aiello (Raleigh) y al esquelino Marcos Aga (Colner).

Luego de hacer buena parte de la carrera juntos, Maggiora logró despegar a Aiello en los metros finales, al cruzar el arroyo, ya en el Polideportivo Municipal, asegurándose su segundo éxito en la prueba tandilense.

Maggiora y Aiello también fueron 1º y 2º en Elite, mientras que Aga con sus 2h 06m 05s festejó entre los Máster A2.

"Vine sin tanta presión como otros años y parece que ayudó a que las cosas salieran mejor, sabía que había entrenado lo suficiente, le agradezco a mi entrenador Jorge Giacinti que me dio mucha confianza en los días previos, además del equipo Nacho´s Bike que sin ellos no podría estar aquí", destacó Maggiora, quien logró su segunda corona en el Rally tandilense.

Por el lado de las damas, Pérez (Trek Argentina) fue la destacada, completando el recorrido en 2 horas 33 minutos y 05 segundos, con los que superó a Erminda Mercau (Merlo - San Luis) y Nathalia Delgado (Esquel - Chubut).

Otros que festejaron fueron Ernesto Santos (Menores), Matías Cedeira (Juvenil), Joaquín Plomer (Sub 23), William Lloyd (Máster A1), José Luis Di Lorenzo (Máster B1), Gustavo Ruíz (Máster B2), Vanesa Rolle (Damas A), Corina Butti (Damas C) y Claudia Alsina (Damas D).

También participaron de la prueba Pablo Fraile, Emanuel Maggiora, Lucas Pérez Lantes, Sergio Vandone, Franco Rosales, Sergio Álvarez, Luis Cardano y Ezequiel Rosales.

