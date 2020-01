Matías Moya: “La Ley de minoridad cumple 40 años y está bastante desactualizada”

4 enero, 2020

El especialista en Derecho Penal, Dr. Matías Sebastián Moya, se refirió a los hechos delictivos que involucraran a un menor de edad en la ciudad y que fuera trasladado a un Instituto de Corrección de Conductas recientemente y aseguró que “la ley lo considera inimputable, conforme a la artículo tercero, y está en pleno derecho el día que cumpla los 18 años”.



Moya mencionó que “la ley de minoridad en términos generales cumple 40 años. Por ende, está bastante desactualizada respecto a lo que eran los menores de entonces y fue decretada por la Dictadura Militar. La misma determina que de menos de 16 años, los menores son inimputables y establece otro régimen de entre 16 y 18 años. Ocurre que si bien son inimputables en términos penales, la ley presume sin admitir prueba en contrario, que ese menor no comprende la criminalidad del acto y no admite discusión al respecto. Eso genera que se pueda disponer provisoria o definitivamente del menor e internarlo en un instituto tutelar, internación que va a cesar de pleno derecho, cuando cumpla la mayoría de edad”.

Aclaró que “para poder internarlo, da algunos fundamentos la ley como problemas de conducta. Por lo cual, cualquier menor imputado de delitos de semejante envergadura le habilitará al juez esta disposición definitiva del mismo. Han existido muchas idas y vueltas en el tema de la edad de imputabilidad y no se han resuelto los problemas de la minoridad”.

En este sentido, explicó que “hoy a los que si son imputables a los menores de 16 y 18 años, se le da la facultad a mayoría de edad al juez, de absolverlos o darle la pena de la tentativa, o aplicarle la ley de un mayor. Esto choca con el debido proceso y le da al juez una discrecionalidad propia de esta época, algo anacrónica. El Estado llega tarde a los menores y el sistema jurídico necesita coherencia. Si a los 15 una persona es adulta, debe serlo a todos los efectos legales”, indicó.

