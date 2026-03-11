Matías Pereyra se prepara para la temporada 2026
El piloto tresarroyense Matías Pereyra se prepara para encarar la temporada 2026 de la categoría Minicros.
Matías Pereyra viene de ser el mejor tresarroyense de la temporada 2025 y al finalizar el año dejaba algunas dudas con la continuidad en este año 2026.
Ya encaminados algunos inconvenientes de salud del alma mater del auto de Matías, su padre Marcelo, y con la llegada de nuevos anunciantes para su Minicros y el apasionamiento de todo una familia, el equipo se puso a trabajar y encarar un nuevo año automovilístico que seguirá teniendo la motorización de Guillermo Yané y que contará con el inestimable apoyo de su hermano Federico y el armado y mantenimiento de su caja de velocidades a cargo de su abuelo Néstor Pereyra.
Como se puede ver un trabajo en familia para seguir en el ámbito del automovilismo regional y tener la posibilidad de estar con todo listo para participar en la primera carrera en Pigüé el próximo 29 de marzo.