Matzkin: “Estoy decepcionado del movimiento comercial. La gente todavía no entiende”

27 marzo, 2020 Leido: 52



El Intendente de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, se mostró indignado por la falta de conciencia y responsabilidad de la comunidad que parece no entender que debe “quedarse en su casa”. Anticipó que este sábado podrían recibir los resultados de los dos casos sospechosos de coronavirus.



“La estructura municipal está trabajando al máximo en sus capacidades, haciendo lo posible para llevar adelante esta situación, para que no se nos desborde y estar preparados en caso de que se confirmen los dos casos sospechados. La verdad es que hoy estoy decepcionado del movimiento comercial que hay. Hay gente que todavía no entiende”, sostuvo indignado.

En este sentido, alertó que hay dos casos sospechosos en la localidad. “Probablemente mañana sabremos el resultado. Estamos todos en sintonía trabajando en red. En la ciudad tenemos dos efectores de salud. El hospital municipal es bueno y cuenta con buenas prestaciones. Tenemos en terapia intensiva cinco camas y compramos 3 respiradores más con donaciones de ciudadanos y empresarios, pero no sabemos cuándo llegarán, estamos gestionando eso. Con ellos podríamos equipar dos habitaciones más para hacer una terapia alternativa. Estamos relativamente bien, pero si el sistema de salud se desborda no nos va a alcanzar, y coordinamos con el efector de salud privado para derivar todos aquellos casos que no sean patologías respiratorias. Además estamos preparando instalaciones que nos cedió la iglesia católica, para aquellas personas que deban hacer la cuarentena”.

El jefe comunal pringlense, dividió el accionar en varios sectores: el principal es el sistema de salud “para estar preparados y pusimos en marcha un sistema de telemedicina. Es innovador y pusimos a disposición tres teléfonos para hacer videollamada con dos médicos que atienden clínica médica y un pediatra en forma permanente. Este es el primer paso para evitar que los consultorios externos del hospital se agolpen de gente y bajamos 90 puntos la afluencia de gente esta semana”.

Asimismo, mencionó que la seguridad es el segundo punto, “tenemos 4 accesos asfaltados y muchos de tierra. Hemos dejado abierto solo un acceso asfaltado y el resto los cubrimos con tierra y cerramos accesos de tierra también para contar con un control. Cuando llegas, hay apoyo de policía, salud, bomberos, y se hace control de temperatura. Adentro de la ciudad ayer se hicieron 16 detenciones y todos los días se hacen más, por gente que circula sin justificación. La multa es muy onerosa con la intención de disuadir a la gente. Nos ha dado un resultado parcial, quisiera que el acatamiento sea mayor, sigue habiendo gente sin tomar conciencia y voy a poner medidas más severas” alertó.

Volver