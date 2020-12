Mauro Macías: “Al precio de la carne lo fija el Mercado de Liniers”

El carnicero Mauro Macías fue consultado por LU 24 respecto al precio de la carne, y sobre si los menores valores de ciertos cortes anunciados por el Gobierno para las fiestas llegarían a la ciudad.

Consideró Macías que al precio “lo determina el Mercado de Liniers, donde se realizan los remates y de ahí surge la referencia, donde todos los productores conforman el mismo y nos venden la mercadería, encuadrados en el precio del remate, y los frigoríficos venden la media res a un valor acorde al Mercado de Liniers, y nosotros como matarifes podemos conseguir un precio mejor que puede ir de un 5 a un 10 por ciento menos”.

“Este precio menor para las fiestas puede incluir al Mercado Central, pero a nosotros no nos llegan esos cortes a ese valor, salvo que quienes manejan cadenas mayores que puedan conseguirlo, como la Cooperativa Obrera o el Vea, no lo sé” – dijo – “nosotros hacemos todo como tenemos que hacerlo para tener un producto fresco y habilitado como para poder vender, no entiendo cómo si el kilo vivo sale a 150 pesos puedan venderse a 220 pesos”.

“Hoy nosotros vendemos el kilo de picada común a 280 pesos el kilo, y la especial a 400; una colita de cuadril ronda los 600 pesos y el asado 500 pesos. Nosotros compramos animales a un precio en pie a 130 pesos final, pero hoy la vaquillona hizo 180 el kilo y el novillo 150, eso se va dando día a día”, consignó.

“Tratamos de hacer el esfuerzo máximo para comprar a buen precio y vender a un precio acorde, y nunca nos aprovechamos de una circunstancia, es una situación compleja, pero tratamos de cobrar lo mejor posible, pero se hace difícil mantener el precio ante las cargas impositivas, y otros costos; trabajamos los domingos, para poder afrontarlos”, concluyó.

