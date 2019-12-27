Maxi Fjellerup es el Deportista del Año 2019

27 diciembre, 2019 Leido: 1576

Maxi Fjellerup es el Deportista del Año 2019

El basquetbolista tresarroyense Máximo Fjellerup, subcampeón mundial con la Selección Argentina, fue elegido como el Deportista del Año 2019 y así se quedó con el cuarto Círculo de Bronce que otorga el Círculo de Periodistas Deportivos.

En un colmado salón de El Fanal, se realizó esta noche la 48° Fiesta del Deporte que contó con destacadas presencias de la talla de”Tito” Lemos y  Rodrigo Palacio.

TERNAS

AJEDREZ: Sergio Tumini
ARTES MARCIALES: Daiana Larsen
ATLETISMO: Belén Iardino
AUTOMOVILISMO: Felipe Yane
BASQUETBOL: Juan Segundo Menna
BASQUETBOL FEMENINO: Lola Piovani
BOCHAS: Martín Aristain
BOWLING: Martín Morán
BOXEO: Jesús Burgos
CASIN: Ricardo Diez
CICLISMO: Eduardo De Marco
DUATLON Y TRIATLON: Lucia Dibbern
FUTBOL: José López
FUTBOL FEMENINO: Lorena Obholz
GIMNASIA DEPORTIVA: Solange García
GOLF: Antonio Maciel (h)
HOCKEY SOBRE CESPED: Stefanía Orellano
HOCKEY SOBRE PATINES: Silvana Catalina
KARTING: Bruno Oliver
MOTOCICLISMO: Facundo Barrera
NATACION: Andrés Anamiodi
PATIN ARTISTICO: Ludmila Rodríguez
PADDLE: Francisco López
PELOTA A PALETA: Fabián Márquez
PESCA: Inaki García
REGULARIDAD: Rubio – Gardoqui
RUGBY: Francisco Clerch
RURAL BIKE: Emanuel Maggiora
TENIS: Soledad Aizpitarte
TIRO AL VUELO: Facundo Fernández
U. FRISBEE: Aldana Domínguez
VOLEIBOL: Irene Tiemersma

MENCIONES ESPECIALES

CAMPEON DE COLOMBOFILIA: PALOMAR DE FRANCISCO PILI
VALENTINO SACCONE: CAMPEON PROVINCIAL CATEGORIA MOSQUITO
MATIAS MAGGIORA: POR SUS NOTABLE TAREAS EN EL RURAL BIKE
ANTONELLA JENSEN Y AGUSTINA MULLER: PRESELECCIONADAS A LA SELECCIÓN ARGENTINA SUB 20
ULISES SANGUINETTI: POR SUS BUENAS ACTUACIONES EN EL ATLETISMO
MAXIMO FJELLERUP: SUBCAMPEON MUNDIAL INTEGRANDO LA SELECCIÓN ARGENTINA DE BASQUETBOL
TRAYECTORIA DEPORTIVA EN FUTBOL: JOSÉ RAMON PALACIO
LOS NOTABLES DEL ATLETISMO: VICTOR BARRIOMIRON – ANTONIO MARTINEZ
GUILLERMO THEMTHAM: POR SUS DESTACADAS ACTUACIONES EN TIRO AL VUELO.
SEVEN PLAYERO DE RUGBY: POR LOS 25 AÑOS DEL EVENTO QUE SE REALIZA EN CLAROMECO
CLUB QUILMES: POR EL ASCENSO A PRIMERA DIVISION
PREMIO ESTIMULO: TIZIANO NEGREIRO (FUTBOL) – CAMILO DI RADO (KARTING)
CLUB A. HURACÁN: POR CUMPLIRSE 15 AÑOS DEL ASCENSO A PRIMERA DIVISION
CAMPEON DE BASQUETBOL: BLANCO Y NEGRO (C. SUAREZ)
MAXIMO ESPINAL: POR SU FICHAJE Y SER JUGADOR DE BOCA JUNIORS
CLUB COLEGIALES: CAMPEON DE PRIMERA DIVISION DE FUTBOL
FRANCISCO ARENAS Y VALENTIN MARTINEZ: CAMPEONES DEL RALLY BONAERENSE
LUZ VILLALBA: MEDALLA DE ORO EN LANZAMIENTO DE BALA ATLETISMO ESPECIAL EN LOS TORNEOS BONAERENSES
TRAYECTORIA DEPORTIVA EN PESCA: CARLOS MENDOZA
REVELACION DEPORTIVA: SOL DEL VECCHIO (HOCKEY SOBRE CESPED) – LUCERO MENNA (BASQUETBOL)
EQUIPO DE FUTBOL 11 TS. AS.: MEDALLA ORO EN LOS JUEGOS BONAERENSES
ENZO ESCUDERO: SUBCAMPEON MUNDIAL DE FISICOCULTURISMO
DEPORTIVO GARMENSE: POR SU ASCENSO A LA PRIMERA DIVISION
LUCIANO SALTAPE – LAURA SERRA – SILVANA QUINTEIRO – SEBASTIAN ALONSO – ATLETAS MASTER: POR SUS BUENAS ACTUACIONES EN EL IBEROAMERICANO DE PERU
GUSTAVO LEMOS: CAMPEON MUNDIAL JUVENIL DE BOXEO
SPORTS CLUB: POR EL EMPRENDIMIENTO DEL BASQUETBOL ADAPTADO
MILAGROS RUIZ DIAZ – GIAN TIBURCIO – AARON DIAZ – JUAN PEDRO AGUINAGA: POR EL LOGRO DE MEDALLAS EN LOS JUEGOS BONAERENSES
JOSE LUIS HAFFNER: POR SUS 40 AÑOS COMO PROFESIONAL EN EL TRES ARROYOS GOLF CLUB
MUNICIPALIDAD DE TRES ARROYOS: POR LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO
TRAYECTORIA DEPORTIVA EN BASQUETBOL: AMILCAR GOETTA
TOMAS RANGONE: CAMPEON ARGENTINO INDIVIDUAL DE BOWLING SUB 14
ARIEL FLOREZ: POR SUS BUENAS ACTUACIONES EN CUATRICICLOS

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