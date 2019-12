Maxi Fjellerup es el Deportista del Año 2019

27 diciembre, 2019 Leido: 1576

El basquetbolista tresarroyense Máximo Fjellerup, subcampeón mundial con la Selección Argentina, fue elegido como el Deportista del Año 2019 y así se quedó con el cuarto Círculo de Bronce que otorga el Círculo de Periodistas Deportivos.

En un colmado salón de El Fanal, se realizó esta noche la 48° Fiesta del Deporte que contó con destacadas presencias de la talla de”Tito” Lemos y Rodrigo Palacio.

TERNAS

AJEDREZ: Sergio Tumini

ARTES MARCIALES: Daiana Larsen

ATLETISMO: Belén Iardino

AUTOMOVILISMO: Felipe Yane

BASQUETBOL: Juan Segundo Menna

BASQUETBOL FEMENINO: Lola Piovani

BOCHAS: Martín Aristain

BOWLING: Martín Morán

BOXEO: Jesús Burgos

CASIN: Ricardo Diez

CICLISMO: Eduardo De Marco

DUATLON Y TRIATLON: Lucia Dibbern

FUTBOL: José López

FUTBOL FEMENINO: Lorena Obholz

GIMNASIA DEPORTIVA: Solange García

GOLF: Antonio Maciel (h)

HOCKEY SOBRE CESPED: Stefanía Orellano

HOCKEY SOBRE PATINES: Silvana Catalina

KARTING: Bruno Oliver

MOTOCICLISMO: Facundo Barrera

NATACION: Andrés Anamiodi

PATIN ARTISTICO: Ludmila Rodríguez

PADDLE: Francisco López

PELOTA A PALETA: Fabián Márquez

PESCA: Inaki García

REGULARIDAD: Rubio – Gardoqui

RUGBY: Francisco Clerch

RURAL BIKE: Emanuel Maggiora

TENIS: Soledad Aizpitarte

TIRO AL VUELO: Facundo Fernández

U. FRISBEE: Aldana Domínguez

VOLEIBOL: Irene Tiemersma

MENCIONES ESPECIALES

CAMPEON DE COLOMBOFILIA: PALOMAR DE FRANCISCO PILI

VALENTINO SACCONE: CAMPEON PROVINCIAL CATEGORIA MOSQUITO

MATIAS MAGGIORA: POR SUS NOTABLE TAREAS EN EL RURAL BIKE

ANTONELLA JENSEN Y AGUSTINA MULLER: PRESELECCIONADAS A LA SELECCIÓN ARGENTINA SUB 20

ULISES SANGUINETTI: POR SUS BUENAS ACTUACIONES EN EL ATLETISMO

MAXIMO FJELLERUP: SUBCAMPEON MUNDIAL INTEGRANDO LA SELECCIÓN ARGENTINA DE BASQUETBOL

TRAYECTORIA DEPORTIVA EN FUTBOL: JOSÉ RAMON PALACIO

LOS NOTABLES DEL ATLETISMO: VICTOR BARRIOMIRON – ANTONIO MARTINEZ

GUILLERMO THEMTHAM: POR SUS DESTACADAS ACTUACIONES EN TIRO AL VUELO.

SEVEN PLAYERO DE RUGBY: POR LOS 25 AÑOS DEL EVENTO QUE SE REALIZA EN CLAROMECO

CLUB QUILMES: POR EL ASCENSO A PRIMERA DIVISION

PREMIO ESTIMULO: TIZIANO NEGREIRO (FUTBOL) – CAMILO DI RADO (KARTING)

CLUB A. HURACÁN: POR CUMPLIRSE 15 AÑOS DEL ASCENSO A PRIMERA DIVISION

CAMPEON DE BASQUETBOL: BLANCO Y NEGRO (C. SUAREZ)

MAXIMO ESPINAL: POR SU FICHAJE Y SER JUGADOR DE BOCA JUNIORS

CLUB COLEGIALES: CAMPEON DE PRIMERA DIVISION DE FUTBOL

FRANCISCO ARENAS Y VALENTIN MARTINEZ: CAMPEONES DEL RALLY BONAERENSE

LUZ VILLALBA: MEDALLA DE ORO EN LANZAMIENTO DE BALA ATLETISMO ESPECIAL EN LOS TORNEOS BONAERENSES

TRAYECTORIA DEPORTIVA EN PESCA: CARLOS MENDOZA

REVELACION DEPORTIVA: SOL DEL VECCHIO (HOCKEY SOBRE CESPED) – LUCERO MENNA (BASQUETBOL)

EQUIPO DE FUTBOL 11 TS. AS.: MEDALLA ORO EN LOS JUEGOS BONAERENSES

ENZO ESCUDERO: SUBCAMPEON MUNDIAL DE FISICOCULTURISMO

DEPORTIVO GARMENSE: POR SU ASCENSO A LA PRIMERA DIVISION

LUCIANO SALTAPE – LAURA SERRA – SILVANA QUINTEIRO – SEBASTIAN ALONSO – ATLETAS MASTER: POR SUS BUENAS ACTUACIONES EN EL IBEROAMERICANO DE PERU

GUSTAVO LEMOS: CAMPEON MUNDIAL JUVENIL DE BOXEO

SPORTS CLUB: POR EL EMPRENDIMIENTO DEL BASQUETBOL ADAPTADO

MILAGROS RUIZ DIAZ – GIAN TIBURCIO – AARON DIAZ – JUAN PEDRO AGUINAGA: POR EL LOGRO DE MEDALLAS EN LOS JUEGOS BONAERENSES

JOSE LUIS HAFFNER: POR SUS 40 AÑOS COMO PROFESIONAL EN EL TRES ARROYOS GOLF CLUB

MUNICIPALIDAD DE TRES ARROYOS: POR LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO

TRAYECTORIA DEPORTIVA EN BASQUETBOL: AMILCAR GOETTA

TOMAS RANGONE: CAMPEON ARGENTINO INDIVIDUAL DE BOWLING SUB 14

ARIEL FLOREZ: POR SUS BUENAS ACTUACIONES EN CUATRICICLOS

Volver