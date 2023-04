Maximiliano De Mira sobre el juicio por jurados estancado: “es absolutamente claro que existe una falsa vinculación o una falsa denuncia”

Luego de que quedara estancado un juicio por jurados en Tres Arroyos, Maximiliano de Mira, abogado defensor de los acusados por abuso sexual legalmente ultrajante y corrupción de menores, dialogó con LU 24 y argumentó que existe una falsa denuncia como así también consideró inconstitucional la ley de juicios por jurado en casos no penales.

En este marco, De Mira comentó: “el juicio quedó suspendido por no arribarse a un veredicto de culpabilidad o no y a raíz de esto, la ley permite esta suspensión para llevar a cabo un nuevo debate por jurados con otra integración. En caso de que se vuelva a repetir y haya las mismas conclusiones, si o si tiene que determinarse la no culpabilidad.”

Por otro lado, y respecto a sus defendidos, detalló: “para nosotros es absolutamente claro que existe una falsa vinculación o una falsa denuncia. De hecho, las falsas denuncias en este tipo de hechos, donde hay cuestiones de familia vinculadas a ellos y problemas de familia vinculados a ellos, son bastante frecuentes, más frecuentes de lo que la gente cree.” Y siguiendo en este hilo, continúo: “creemos, al igual que parte del jurado, que debía arribarse un veredicto de no-culpabilidad. Incluso, vamos a hacer un planteo sobre la constitucionalidad de la norma, porque creemos que al no haberse arribado a un a un veredicto de culpabilidad necesariamente debía dictarse la no culpabilidad de los imputados.” Cabe destacar, que de igual manera y previo a que el litigio quedara estancado hace días atrás, los votos del jurado habían determinado un veredicto de 9 por culpable y 3 por inocentes.

Finalmente, y en cuanto a la reforma judicial de la Provincia de Buenos Aires de los juicios por jurado, opinó: “tengo una opinión negativa sobre los juicios pòr jurados, me parece que por lo menos no dio una solución ni jurídica ni práctica a los problemas de la gente. No agilizó absolutamente nada.”

