Maximiliano Dorsa y Adrián Arburu invitan a una charla sobre energía solar en La Perla

5 noviembre, 2025 0

Este jueves a las 19:00 horas en el Salón La Perla, ubicado en Moreno 171, se realizará una charla abierta sobre beneficios y oportunidades de la energía solar fotovoltaica. La propuesta es impulsada por Insel Energía, perteneciente a Insel Clima, junto a Arburu Marketing, y contará también con la participación de especialistas de BGH Ecosmart, referentes nacionales en estructura solar. Para saber más, Maximiliano Dorsa y Adrián Arburu visitaron los estudios de LU24 donde comentaron los detalles de la charla que se aproxima.

Maximiliano Dorsa, responsable comercial de Insel Energía, explicó que el objetivo principal es brindar información clara y accesible para que vecinos, comercios e industrias puedan conocer cómo funciona esta tecnología, cuánto se puede ahorrar y qué condiciones se necesitan para adoptar un sistema solar. “La información nos ayuda a tomar mejores decisiones. Por eso queremos que la comunidad pueda entender qué implica un sistema solar y cómo puede aplicarlo en su propio consumo”, señaló.

Durante el encuentro se presentarán casos reales de ahorro, tanto residenciales como comerciales e industriales, analizando situaciones concretas de la región. Se abordarán además dos escenarios posibles: quienes ya están conectados a la red eléctrica y quienes no cuentan con suministro. “Dependiendo del perfil de consumo, una vivienda o un comercio puede ahorrar entre un 45 y un 90 por ciento. Y en zonas rurales sin energía, el sistema permite lograr autosustentabilidad”, detalló Dorsa.

También se explicará el funcionamiento del sistema de monitoreo en tiempo real, que permite a los usuarios conocer su consumo por hora, corregir hábitos y mejorar la eficiencia energética. Otro punto clave será la presencia de representantes bancarios y de la distribuidora Celta, ya que se expondrán los requisitos para acceder al medidor bidireccional y vender excedentes a la red, según lo establece la ley nacional de generación distribuida.

Adrián Arburu, de Arburu Marketing, remarcó que la charla está pensada para todo público y no requiere conocimientos técnicos previos. “La idea es hablar en un lenguaje sencillo y práctico. Incluso profesionales como arquitectos o ingenieros tienen dudas sobre el tema, así que queremos que cualquiera pueda comprender los conceptos y evaluar si es una alternativa para su casa o su negocio”, expresó.

La participación es gratuita. Quienes deseen inscribirse pueden hacerlo al 2983-403495 o por mail a [email protected], aunque también se podrá asistir directamente sin registro previo.

