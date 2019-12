Maximiliano Fornari hace coach ontológico y trabaja sobre vínculos entre hombre y mujer

Maximiliano Fornari es coach ontológico, y de visita en Tres Arroyos, estuvo en los estudios de LU 24 y explicó los alcances de esta disciplina. “El coaching nació en Estados Unidos, y su creador, Tim Gallwey, que era entrenador de tenis, decía que una cosa era el partido que se jugaba en la cancha y otra en la cabeza del jugador, que es allí donde se gana. No es un consultor, no es un terapeuta, no trabaja con el pasado de las personas sino desde el presente hacia el futuro, trazando metas que las personas ya traen a la consulta, a partir de la indagación del coach en las herramientas que ellas ya tienen, reflexionando con ellas para que logren ver las cosas desde otro punto de vista”, explicó.



“El coach abre un mundo de posibilidades para que la persona logre vencer obstáculos, alcanzar objetivos”, contó Maximiliano, que vive y trabaja en La Plata.

Además de trabajar con dirigentes empresarios y ejecutivos, Fornari comentó que abordan cuestiones vinculares entre el hombre y la mujer, usando herramientas de la neurociencia. “Les enseñamos a los hombres cómo comportarse con las mujeres, cómo ser más caballeros, entendiendo esto como una forma de proteger a los suyos”, describió, entre muchos otros aspectos del coaching.

