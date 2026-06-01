Maximiliano Llanos: “Ser bombero implica un compromiso enorme” (audio)

1 junio, 2026 2

Este martes se celebra el Día Nacional del Bombero Voluntario y el Jefe del cuerpo bomberil de Tres Arroyos, Maximiliano Llanos, expresó en diálogo con LU 24 que “ser bombero implica un compromiso enorme. Tiempo, esfuerzo. A veces con querer ser, no alcanza”.

Después se refirió al esfuerzo que la institución realiza a diario: “está difícil la situación. Los tiempos han cambiado. Los costos de equipamiento, la parte operativa del cuartel. El combustible ha aumentado muchísimo. El mantenimiento automotor también es muy grande. Por suerte tenemos empresas y gente que nos ayuda mucho”.

Sobre las familias y la vocación, hizo referencia a que “muchos hijos de bomberos crecen viendo esta vocación. La familia crece viendo eso y cuando están en edad, se acercan al cuartel para ser parte. Tenemos familias bomberiles de años. Siempre está eso, los hijos de bomberos muchas veces quieren ser bomberos”.

Sobre el cupo, Llanos comentó que “tenemos el cupo de 50 completo. El año que viene vamos a hacer un curso de ingreso. Hay demanda de gente que está esperando su lugar, su momento. Están anotados de hace mucho tiempo”.

Explicó luego las diferencias en los colores de los cascos: el blanco identifica oficiales, el rojo a suboficiales y el amarillo al bombero común.

Para cerrar agradeció el trabajo de todos sus compañeros y el apoyo de la comunidad.

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