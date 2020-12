Mayores Contribuyentes: por mayoría, autorizan al DE a contraer crédito con el Banco Provincia

En Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, esta mañana, se aprobó por mayoría, con los votos del Movimiento Vecinal y de Juntos por el Cambio, la ordenanza por la cual se faculta al Departamento Ejecutivo a contraer con el Banco de la Provincia de Buenos Aires un empréstito de hasta la suma de $ 70.000.000, destinado a la compra de maquinaria vial.

De esta manera, quedó ratificado el decreto Nº 704/2020.

Zorrilla: “se van a duplicar las cuadrillas de mantenimiento de calles no asfaltadas”

El concejal Luis Zorrilla (MV) explicó que “se refrendó la posibilidad de que el Municipio se endeude hasta 70 millones de pesos para la compra de maquinaria vial y camiones con un crédito que otorgaría el Banco Provincia con un plazo de hasta 48 meses de pago y una gracia de seis meses sobre capital, a una tasa del 27 por ciento anual, que es muy favorable”.

En tanto, indicó que con estos fondos “se van a duplicar las cuadrillas de mantenimiento de calles no asfaltadas en la localidad”.

Sobre el voto negativo del Bloque de Todos, recordó que “en la sesión del jueves pasado no estaban de acuerdo con el destino del préstamo”.

Finalmente, señaló que ahora “esto pasa al Banco Provincia para hacer todos los trámites administrativos internos y se otorgue el crédito. Esperemos que sea rápido porque toda la maquinaria está atada al valor del dólar y ojalá que no haya alguna devaluación porque nos va a impactar a todos pero en esta cuestión puntual más todavía”.

