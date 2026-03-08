Mazzitelli-Wilson: Harán tributo a Charly García en La Casona

8 marzo, 2026 26

Los músicos Andrés Mazzitelli (Voz, Teclado y guitarra) y Billy Wilson (Voz, guitarra y bajo) regresan a La Casona este viernes 13 de Marzo a las 22:30 con uno de los espectáculos más exitosos del verano: un viaje por el tiempo de la mano de las canciones de Charly García.

Desde Sui Géneris, pasando por Serú Girán y su etapa solista, el dúo trae de regreso títulos que están en el imaginario musical colectivo de 3 generaciones, sumando apostillas y comentarios que dan contexto histórico y emocional a esas canciones.

El show se estrenó en Enero en la sala del QEA Claromecó con el título de “Yendo de la playa al living”, y repitió en Febrero, ambas presentaciones con un éxito notable, generándose una total comunión con el público, lo que demuestra la vigencia extraordinaria de la obra musical de Charly García. Por el lado de los intérpretes, es la primera vez que estos músicos comparten un proyecto común, teniendo ambos sus respectivas bandas.

Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta. Comunicarse a los celulares 2983 66-4269 y 2983 40 8337.

Volver