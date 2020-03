“Me fui a mi casa muy contento”, dijo “Pancho” Santarén

Francisco “Pancho” Santarén, fue convocado en noviembre para ser el presidente de la Comisión de la 51° Fiesta Provincial del Trigo, el reconocido artista local cumplió con las expectativas y dijo, entre otras apreciaciones, que se fue a su casa “muy contento”.

En diálogo con LU 24, Santarén, todavía metido en el clima Fiesta del Trigo, dijo que “se está realizando el trabajo de desarmado, hacemos un balance más que exitoso. Todavía tenemos encima esa adrenalina que te deja la fiesta y no tenemos en claro los números en cuanto a cantidad de gente que estuvo en la fiesta”.

“La propuesta de ser el presidente llegó en el mes de noviembre. Cuando estábamos organizando la Fiesta de la Tradición. Me tocó siempre ver la Fiesta del Trigo de distintos lugares, como artista, como telonero, que me haya llegado esta propuesta y el apoyo que he tenido ha sido grandísimo”, explicó, al tiempo que destacó que “con una Comisión armada y de mucha experiencia ahí está el secreto de haber trabajado en conjunto”.

El presidente de la comisión de la fiesta triguera, se refirió al show del cierre y dijo que “lo de ayer fue algo muy exitoso. El show de Lucas Sugo fue un espectáculo muy pedido por la gente”. Además explicó que “no todos los festivales tienen el escenario que tenemos nosotros, la estructura está armada, la gente que trabaja, los empleados municipales, la Secretaría de Obras Públicas, se trabaja año a año renovando el escenario”.

“Yo me fui a mi casa muy contento, luego de todo lo trabajado, muy satisfecho”, manifestó.

Santarén también destacó el funcionamiento del Patio de Tierra, la Pulpería y el Patio Cervecero, que en este año volvieron a pisar fuerte en la Fiesta del Trigo.

Un regalo de cumpleaños distinto

Respecto a lo ocurrido en la noche del sábado, cuando Santarén subió al Pesalaccia para cantar junto al “Chaqueño” Palavecino, dijo que “nos hemos encontrado muchas veces con el Chaqueño, nos conocemos mucho. Hemos tenido mucho trato en Cosquín, conjuntamente con otros artistas”.

“Se enteró el manager que era mi cumpleaños y que yo era cantante de folklore, el entorno se enteró y le avisaron y enseguida me llamó, yo estaba justo ahí abajo porque me gusta mirar el espectáculo de las dos partes. Me subí al escenario sin dudarlo, era un regalo muy grande”, sostuvo.

Finalizando con la nota, Santarén aprovechó para destacar la participación de los artistas locales: “la fiesta tuvo una gran convocatoria. Respecto a los artistas locales, este año fue una noche histórica, hubo una gran calidad de artistas y la gente acompañó a la perfección”, indicó.

