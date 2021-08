“Me pareció algo turbio” aseguró la denunciante del cobro de adicionales por encima de la obra social

23 agosto, 2021 Leido: 347

Florencia es tresarroyense, periodista, locutora y reside actualmente en la ciudad de La Plata, y el fin de semana, luego de una visita a Tres Arroyos, debió acudir a la Clínica Hispano con su hija, y se llevó una sorpresa. A partir de que la médica de la guardia le cobrara un adicional sobre la cobertura de la obra social, denunció, difundiendo a través en el medio periodístico en el cual trabaja, lo que definió como “El negociado ilegal del Circulo Médico de Tres Arroyos”.

En conversación con LU24, Florencia, dio detalles de lo acontecido hace algunos días en nuestra ciudad, que se dio a conocer a través del portal web de laplata1.com.

“Mi nena tenia tos, la llevé a la guardia de la Clínica Hispano, la medica la atendió, en el consultorio de la guardia y al final de la atención me dijo que me tenía que cobrar un adicional, le consulté cuanto era, y me dice que 750 pesos” relató Florencia, quien se mostró indignada por lo sucedido, y además agregó que “no lo pensé en ese momento y aboné, pagué con mil pesos me acuerdo, y cuando me fui no me dio un recibo de nada, ni comprobante de honorarios”.

En ese sentido, explicó que el contexto que se encontraba con su hija, no reaccionó sobre la posible gravedad de lo que estaba sucediendo, pero sí, posteriormente “en un almuerzo, lo comenté como algo que me había llamado la atención, mi obra social es IOMA y cuando voy a una guardia en La Plata nunca me cobran por encima de la cobertura social”, y luego de expresarlo ante otros tresarroyenses, le sorprendió que “a otra gente le pasaba algo parecido, como por ejemplo que un médico particular, les ha llegado a cobrar 1900 pesos por una consulta”.

“Lo curioso es que me cobro esto la misma médica y dentro del consultorio de la guardia” indicó la periodista, asombrada porque no se trataba de un adicional que cobraba la clínica, sino la propia profesional de la salud, y en ese sentido advirtió “me pareció algo turbio”.

Lo particular de la situación indignante para Florencia fue que “no me dio ningún comprobante, me parece algo turbio que los médicos del Circulo Medico avalen esto, porque te cobran dentro de la guardia, la clínica no me cobro cuando yo llegué” y además aseguró “para algo uno tiene obra social, para respaldarte y no tener que abonar”.

A raíz de este hecho, y luego de comentarlo con allegados, la periodista tresarroyense radicada en La Plata, comentó que tuvo conocimiento de casos que “cuando vas al médico a buscar una orden por algún medicamento te cobran hasta 400 pesos, y en La Plata esto no sucede”.

“No puedo creer que en Tres Arroyos pase esto, y muchos menos en pandemia” aseguró Florencia, y es por ello que decidió difundir este hecho a través del medio periodístico en el cual trabaja, y en ese sentido indicó que “como periodista de LaPlata1.com me llamo la atención y vamos a seguir con la investigación”.

En cuanto a la difusión del artículo que escribió para este portal, manifestó que “me llamó la atención la cantidad de compartidos que tuvo la nota, hay más de 300 historias que pasan todos los días”. “Me da un poco de bronca que en Tres Arroyos este pasando esto” concluyó.

Volver