“Me quedo en el país por la gente”, confirmaba Diego a LU 24 en 1992

25 noviembre, 2020 Leido: 88

El 27 de febrero de 1992 Tres Arroyos recibió a Diego Armando Maradona, quien llegó para disputar un partido a beneficio en el estadio Antonio Mateo Catale de El Nacional, que estuvo desbordado de público.

El costado solidario del “10” quedó de manifiesto al aceptar la propuesta hecha a través de la Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado “Caminemos Juntos” para poder recaudar fondos destinados a la construcción de su Centro de Día.

Aquella noche de verano jugaron “Amigos de Marisol”, con Maradona, y Mercado Los Tigres, que era el campeón del Torneo Comercial Nocturno que se realizaba en el Decano. El triunfo fue de 2 a 0 para el equipo de Diego, quien convirtió un muy lindo gol para el deleite de los hinchas.

Después se desarrolló una recordada cena en “El Rancho de Chichí”, que se prolongó hasta altas horas de la madrugada y en la que Maradona, tras recibir un presente, cantó el tango “Cucusita”. Ese momento fue recordado por el astro del fútbol en 2017 a través de sus redes sociales.

Cabe señalar que Maradona pasaba sus vacaciones en Marisol, tras haber sido suspendido por la Liga Italiana en 1991.

“Me quedo por la gente”

“Yo me quedo por la gente y porque esperé 9 años volver a mi país. Quería tener esto, la tranquilidad, la paz, que me dan los argentinos. Digan lo que digan en el mundo nosotros somos sensibles, tenemos sentimientos, no somos todos ladrones, no matamos a nadie. Yo creo en la gente de mi país y me voy a quedar a luchar y defender a mi país a muerte: a la bandera la llevo en el corazón”, le dijo Maradona a LU 24, a través de una entrevista con el periodista Juan José Erramuspe.

“Un volver a vivir dentro del fútbol”

Asimismo, se mostraba “contento de haber contribuido a este partido y esta obra de beneficencia que hizo Marisol, contento también por haber ganado 2 a 0 y por haber hecho a reír por 90 minutos a mucha gente de Tres Arroyos, y también porque es un volver a vivir dentro del fútbol. Había mucha gente que vino a colaborar con esto, que me hace volver a recordar que en mi país hay gente buena y que se pueden hacer obras de esta naturaleza para ayudar a mucha gente que lo necesita”.

Además, dejó un saludo para los hinchas de Boca: “siempre están en mi corazón, ya el sábado vuelvo para Buenos Aires y el domingo voy a ir a ver a Boca – San Lorenzo”, expresó.

“Opté bien por venir a Marisol para encontrar fuerza y energía”

“Hacía 9 años que soñaba con esto. También encontré Marisol, porque si bien Mar del Plata me gusta, Pinamar es muy lindo, a Necochea y Mar de Ajó yo había ido a veranear, pero no eran tan conocido como lo soy ahora, entonces a través del roce con la gente, de estar tres meses en el país, de saber cómo me trataban creo que opté bien en venir a Marisol porque quiero encontrar fuerza y energía como para devolverle a la gente todo el afecto que me da”, expresó Maradona.

“Antes de llegar a Marisol busqué a la Dra. Caldeoni y encontré una respuesta muy buena de ella y de mi físico. Entonces, si podemos poner de un lado el sacrificio mío y lo científico de la doctora yo que creo que vamos a poder pensar mejor la vuelta o no, pero si con la mente mucho más clara de volver al trabajo que es lo que estoy necesitando”, agregó.

El mensaje de Diego recordando su paso por Tres Arroyos

“Hoy, hace 40 años, debuté con la camiseta más linda, la de la selección argentina. Pero me gustaría recordar también, un partido a beneficio que jugamos en la ciudad de Tres Arroyos, hace 25 años. Fue para “Caminemos Juntos”, un centro de ayuda a discapacitados de Buenos Aires. Quiero mandarles un gran saludo, sobre todo a la gente de Oriente, de Marisol y Cascallares”, publicó el 26 de febrero de 2017.

