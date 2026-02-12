Media sanción: Diputados aprobó la baja de imputabilidad a 14 años

12 febrero, 2026 80

Tras un debate caliente, la Cámara de Diputados le dio media sanción este jueves por la tarde a la ley que baja la edad de imputabilidad a 14 años.

Se aprobó con 149 votos a favor y 100 en contra. Ahora la iniciativa se debate capítulo por capítulo para luego pasar al Senado.

La Cámara comenzó a sesionar este jueves, desde las 11:00, para tratar dos proyectos clave del Gobierno: la baja en la edad de imputabilidad, de 16 a 14 años, que obtuvo media sanción; y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

El proyecto mayoritario alcanzó 81 firmas de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Provincias Unidas e Innovación Federal (estos dos últimos en disidencia). Propone actividades educativas, recreativas y deportivas, además de atención médica y de contención por adicciones.

En ese marco, determina informes trimestrales de las autoridades pertinentes y establece penas máximas de 15 años, con la posibilidad de libertad condicional al alcanzar los dos tercios de la condena.

Una de las novedades del dictamen del Gobierno fue la oficialización de una partida presupuestaria para la implementación del proyecto, dispuesto en $23.739.155.303.

“Nada de lo presupuestario sale si no tiene el aval del Ministerio de Economía”, aseguró a medios capitalinos uno de los negociadores oficialistas del Régimen Penal Juvenil.

Por otro lado, Unión por la Patria presentó dos dictámenes (uno que sostiene la actual edad de imputabilidad y otro del sector massista que la baja a 14 años); la conducción de Provincias Unidas tuvo su propio proyecto (también reduce a 14); y dos iniciativas de rechazo: una del Frente de Izquierda y otro del peronista catamarqueño Sebastián Nóblega.

Volver