Mediación comunitaria: desde la oposición afirman que “falta decisión política” para impulsarla

17 agosto, 2022 Leido: 47

La responsable de la Oficina de Información al Consumidor (OMIC), Lucrecia Damiani, concurrió a la reunión de este miércoles de la Comisión de Legislación del Concejo Deliberante para brindar detalles sobre el programa de Mediación Comunitaria.

Al término del encuentro, la presidenta de la Comisión, Daiana De Grazia (Juntos), expresó que “falta decisión política” para impulsarlo. Además, consideró que es necesario la incorporación de personal y que se realicen capacitaciones. Asimismo, indicó que hasta el momento sólo se abordaron tres reclamos.

“Hasta ahora ella no ha realizado las capacitaciones, pero ha puesto su oficina a disposición, llevando adelante algunos reclamos. Falta mucho para decir que se está implementado con éxito: si no hay decisión política de publicitarlo y que prospere, es difícil que la gente se entere y se lo ponga en práctica como algo común y habitual para resolver sus conflictos en una sociedad que es cada vez más violenta”, afirmó.

De Grazia también pidió que el programa se implemente en las localidades.

Por otra parte, informó que se le solicitó a cada bloque que analice la factibilidad o no de llevar adelante el proyecto de instalación de cámaras en los geriátricos presentado por Juntos y que le dieron despacho por minoría al expediente sobre la imposición del nombre de calles.

Volver