Médica tresarroyense apela a la responsabilidad civil para evitar propagar el COVID 19

28 junio, 2020 Leido: 1

La médica tresarroyense Silvana Turano, quien se desempeña en el Hospital San Juan de Dios de La Plata, trazó un panorama respecto a la evolución de casos por coronavirus COVID 19 en la capital provincial, a la vez que alentó a cumplir con la responsabilidad civil, más allá de las recomendaciones a cumplir, como el aislamiento y distanciamiento social, cuidado de higiene personal y de las viviendas, el uso de los tapabocas y el lavado frecuente de manos, para evitar los contagios, ante el incremento de casos positivos que se han dado en el país.



La profesional indicó a LU 24 que su especialidad es Terapia Intensiva, a la vez y acordó con las medidas de aislamiento tomadas por las autoridades, lo que no solamente se refleja en Argentina sino en las conductas que se dan en otros países, hasta el momento y hasta que no aparezca al vacuna las medidas son estas, nos gusten o no nos gusten, las medidas de aislamiento general, personal o en complemento con otras medidas, el virus circula y tenemos que ser conscientes no solamente de la responsabilidad gubernamental sino de la responsabilidad civil, el virus circula a medida que nos movemos, esto es así”.

“Ésta es la época en que se esperaba el aumento de casos, y la gente toma una conducta más relajada y el virus aprovecha para infectar, nosotros lo vemos reflejado en los ingresos en los hospitales de La Plata o en Terapia Intensiva; hay mucha gente que teniendo la opción de cuidarse no lo hace porque el movimiento en las calles es mucho mayor”, graficó.

“Somos un centro de referencia de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, y en nuestra terapia tenemos 10 camas con posibilidad de ampliar a 14, teniendo el 60% ocupado, y de esas el 30% son pacientes con coronavirus, y las salas del hospital tienen una cantidad de pacientes con sospechas del orden del 70%”, expresó.

Respecto a cuándo se dará el pico, Turano sostuvo que “es muy difícil saberlo, y si no se hubieran tomado las medidas iniciales de aislamiento el pico se hubiera dado mucho antes, por lo que la idea es retrasar el pico para que se a lo menos agudo y que todos tengamos acceso al sistema de salud con las medidas que se han tomado ahora de volver a aislar el AMBA y CABA, que insume el 80 o 90% de los casos, se esperaría por las proyecciones para fin de julio o primer quincena de agosto, situación que puede modificarse dependiendo no solamente de las medidas gubernamentales sino de las conductas civiles”.

“Nosotros vemos pacientes que ingresan con otras patologías muy críticas, por lo que quiero hacer hincapié en las recomendaciones que hacemos: lavado de m anos, distanciamiento, higiene en vivienda y personal, ventilación uso de tapabocas, toser en el codo, no relajarse, si bien en la Provincia hay distritos que están en distintas fases, es importante que ahora que empieza a aumentar el número de casos seguir reforzando estas medidas, y teniendo la conciencia social que se está pidiendo”, concluyó.

Volver