Medicamentos sin cargo: PAMI en Tres Arroyos aún no tiene novedades

30 octubre, 2025 244

La Justicia Federal hizo lugar a un Recurso de Amparo presentado por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en cuanto a la cobertura del cien por ciento de medicamentos para jubilados PAMI.

Si bien la medida tiene alcance nacional y es de aplicación obligatoria, en la dependencia del PAMI local aún no tienen instrucciones para su aplicación.

El tema, según se indicó, se trata por estos días en el ámbito de la Asesoría Legal del organismo.ç

Ante este presente se ha informado a los jubilados que no tienen que realizar ningún trámite ni concurrir a la Agencia local, por el momento, dado que no hay instrucciones precisas.

Se informará debidamente cuando tengan los instructivos correspondientes.

Las Farmacias también han hecho las consultas correspondientes con resultado negativo por el momento.

