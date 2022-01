Médico de la Salita del Balneario Orense: “Que vayamos reponiendo lo utilizado no significa que haya faltantes”

El médico encargado de la Sala de primeros auxilios del Balneario Orense, desmintió las declaraciones de la concejala de Juntos, Marisa Marioli, quien dijo públicamente que en la Salita había faltantes de insumos y medicamentos, el doctor Oscar Alvarez dijo: “yo no la conocía, vino hace unos días, no sé realmente que fue lo que interpretó, esta Sala se abrió el 20 de diciembre, atendemos mucha gente y necesitamos reponer lo que hemos gastado, pero tenemos todo, todo lo necesario para realizar cualquier tipo de atención y emergencias, y de resultar de gravedad, hacemos las derivaciones que correspondan a cada caso, al Hospital Pirovano. Todo lo que necesitamos reponer se pide y en el día se resuelve”.

El médico contó que “cuando la Sra. vino, hablamos que siempre después de un concurso de pesca nos traen cosas para la Salita. Me preguntó que hacía falta y le comenté que nos vendría bien una mesita para suturar y un par de tijeras para cortar anzuelos. Después hablamos de reponer los insumos que se habían utilizado por la gran afluencia de gente. Yo hace 16 años que trabajo acá y nunca tuvimos el teléfono descompuesto, ante cada pedido hubo respuesta. Tenemos Cardio desfibrilador, tensiómetros, lámparas para suturar, tengo todo lo necesario y hasta contamos con un complejo habitacional para médico, enfermera, policías y bomberos. Yo soy de La Plata y año tras año vengo porque la gente es maravillosa, la capacidad y valor humano que hay acá es sorprendente, por las ganas que le ponen a todo, los Policías, los Guardavidas, Delegados, Cuerpo médico, comerciantes, entonces vengo por eso, porque me siento bárbaro acá, son todos fanáticos de hacer bien las cosas. Yo no tengo la camiseta de nadie, tengo la camiseta de Argentina, si los otros son River y Boca, yo soy Argentina. A mí no me sorprendió cuando me comentaron sobre las declaraciones de la Concejal, yo estoy más allá de todo eso, a mí no me afecta porque estoy tranquilo, siempre la gente habla, “ladran Sancho, señal que cabalgamos”, ni me fijé lo que dijo, me tiene sin cuidado, tenemos todo para atender lo que la gente necesite”

