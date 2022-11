Médico ex adicto brinda charlas para salir de la droga

25 noviembre, 2022

Enzo Gioventu, profesional de la salud, vecino de Stroeder comenzó una terapia que lleva adelante para combatir una adicción a la cocaína.

Tras admitirse a sí mismo dicha adicción, y en lugar de internarse en un centro de rehabilitación, se aisló en Bahía San Blas.

En contacto con LU 24 dijo que lleva recorridos más de 1500 kilómetros en un viaje solidario dando charlas – ya lo hizo en Reta y Cascallares y en nuestra ciudad en instituciones educativas y lo hará este sábado en el Polideportivo- para difundir el slogan “Si a la vida, no a las adicciones”.

Enzo advirtió que para recuperarse de las adicciones “primero hay que reconocerlo y tener ganas de salir. A mí me llevó muchísimo tiempo porque uno piensa que no está enfermo. Cuando no pude dominar la situación pedí ayuda a profesionales, familiares y amigos, y acudí a un centro correccional nacional para Adictos, donde me dieron la posibilidad de intentar solo”.

Dijo que “lo mío comienza hace casi 40 años cuando comienzo con una terrible adicción a la cocaína, tabaco y alcohol de manera social. Tengo un centro de diagnóstico por imágenes y no podía superarla, era de manera social y por eso estoy vivo: traté de salir y no pude y hace dos años atrás pedí ayuda y elegí a la persona para hacer esa confesión; lo hice con un hermano y un colega médico. Estaba perdiendo a mis pares y mi familia tomó una decisión de internarme y darme una oportunidad. Nunca más consumí pero me interné en una isla de San Blas, en una casilla solo, un año y pude superarlo”

“Les cuento a los chicos lo que es estar dependiente de una sustancia, tuve un padre que se muere a mi edad y me avisa lo que era el alcohol, pero no me explican lo que era la cocaína. La suerte que pueden tener los chicos que hay gente que va en una recuperación en alza, lamentablemente tengo mucha experiencia y he hablado a cientos de chicos adolescentes y tuve charlas con adultos, no tiene edad se comienza con el consumo de alcohol. Tengo que dedicarle lo que me queda de vida para salir trato de hacer que salir no sea tan doloroso”, expresó.

