Médicos de las salas Covid y Terapia Intensiva piden bajar a fase 2

11 mayo, 2021 Leido: 481

Los médicos Alejandro Bronzieri y Roberto González, quienes se desempeñan en las salas Covid del Centro Municipal de Salud, advirtieron que no hay acceso a respiradores ni camas disponibles en el Hospital, mientras que en la Clínica Hispano Argentina sólo quedan unas pocas camas pero sin posibilidad de asistencia respiratoria. En este sentido, señalaron que son muchos los pacientes que hoy requerirían internación por su situación en torno al coronavirus, pero el sistema está desbordado y no se les puede dar respuesta. “Y va a haber muchos más, porque ayer se hicieron hisopados a 140 personas y hoy hay más de 100, por lo que seguramente un porcentaje significativo va a requerir internación y esa posibilidad no existe”, sostuvo Bronzieri, quien anunció que le pedirán a las autoridades que se baje la fase sanitaria “porque la situación es crítica”.

González, por su parte, quien está a cargo de la UTI, sostuvo que “las terapias están a pleno, no hay respiradores para ventilar pacientes críticos y hay muchos pacientes dando vueltas requiriendo internación y no lo podemos hacer. Esta situación requiere de cambio de actitud por parte de la ciudadanía, y también de una decisión del poder político para cambiar el curso de la situación”.

“Hay pacientes jóvenes con insuficiencia respiratoria extrema, como resultado del ingreso de nuevas cepas más agresivas”, argumentó González.

El profesional advirtió que los partidos de la zona están “en la misma situación o peor que nosotros, por lo que la posibilidad de derivar pacientes no existe. Hoy lo importante es reforzar la prevención y

