Médicos interrumpen la atención por IOMA en La Plata

9 octubre, 2022

La Agremiación Médica Platense (AMP) cortará la atención a los afiliados del IOMA durante 48 horas como parte de una medida de fuerza ante un presunto incumplimiento en el pago de los honorarios por parte de la obra social.

“Frente a la negativa del IOMA de cumplir en tiempo y forma con los porcentajes de aumento acordados para lo que resta del año se resolvió como medida de fuerza que el jueves y viernes próximos atenderán a los afiliados de la obra social de la Provincia como particulares, es decir, sin la cobertura del instituto” explicaron desde la organización que nuclea a los profesionales de la salud.

Los nudos del conflicto

Según detallaron desde la AMP, “en las negociaciones con la obra social se había acordado un aumento para este año del 60 por ciento, cuya última cuota se pagaría en el mes de noviembre. Sin embargo, sin consulta previa, el Instituto decidió pagar la última parte de ese aumento recién en diciembre” consignaron.

“Lo que se resolvió en este plenario es comenzar con una medida de fuerza de acción directa ante la falta de respuesta del IOMA a nuestro reclamo de recomposición de los honorarios y ante la decisión unilateral del instituto de modificar las condiciones de un acuerdo que habíamos cerrado previamente con un incremento del 60 por ciento con la última cuota en noviembre”, precisó Pablo Romero.

En esa dirección, advirtió que el IOMA ha “modificado unilateralmente y llevado a diciembre ese incremento, por lo tanto, hace dos meses que venimos reclamando empezar a renegociar y que esa renegociación lleve a un resultado efectivo antes de fin de año. Sin embargo, hasta ahora, no tuvimos ninguna respuesta” sostuvo.

Sobre el impacto que tendrá la protesta, señalaron que los afiliados de IOMA serán atendidos como pacientes particulares: “Esto quiere decir que se los atenderá como si no tuvieran obra social, irán a la consulta o práctica que tengan que hacerse esos días y el médico o la médica estarán facultados para cobrarles el honorario que crean digno de la prestación que ofrecen”, explicó el presidente de la AMP.

¿El conflicto podría extenderse?

En caso de no obtener respuesta positiva por parte de la obra social, los médicos anticiparon que la semana siguiente se continuará con dos días de atención a las y los afiliados bajo la modalidad particular. Esa semana, que comienza el lunes 17, “la medida de fuerza de la AMP se llevará a cabo los días miércoles 19 y jueves 20”.

Además de la recomposición de honorarios y la necesidad de percibir el incremento en noviembre, los participantes del plenario reclamaron “por débitos indebidos que la obra social aplica a médicos y médicas, por la exclusión infundada de médicos y médicas de su padrón y porque desde el Instituto se incumplió el compromiso de no sancionar a 12 médicos de la ciudad de La Plata que cobraron Gastos Operativos de Consultorios.

También sostienen que el IOMA “incumplió su compromiso de dar las altas necesarias para que nuevos profesionales médicos atiendan a través de esa obra social y que tampoco cumplieron con los cambios de categorías a los que se habían comprometido”.

“La decisión de llevar a cabo medidas de fuerza fue unánime pero como siempre decimos, nuestra gestión apuesta al diálogo, y esperamos ser convocados por las autoridades del Instituto para destrabar este conflicto que nos perjudica como trabajadores y como pacientes”, concluyó Pablo Romero.

