Mejoras en la sede gremial del Sindicato Empleados de Comercio
El Sindicato Empleados de Comercio de Tres Arroyos, puso en valor la sede gremial de calle Hipólito Yrigoyen 143.
Las mejoras que se realizaron fueron; el cambio de 500 mts cuadrados de techos, la mecanización de las persianas, la colocación de veredas adaptadas para personas con capacidades diferentes y rampa de acceso al edificio, la pintura completa del frente, la colocación de cámaras de seguridad y la iluminación neón de todo el frente de la entidad.