Mejoras en la sede gremial del Sindicato Empleados de Comercio

12 agosto, 2025 0

El Sindicato Empleados de Comercio de Tres Arroyos, puso en valor la sede gremial de calle Hipólito Yrigoyen 143.

Las mejoras que se realizaron fueron; el cambio de 500 mts cuadrados de techos, la mecanización de las persianas, la colocación de veredas adaptadas para personas con capacidades diferentes y rampa de acceso al edificio, la pintura completa del frente, la colocación de cámaras de seguridad y la iluminación neón de todo el frente de la entidad.

