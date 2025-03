Melconián: “lo único que sirve es el ordenamiento fiscal monetario”

Carlos Melconián, el economista invitado a la Mesa Redonda, a lo largo de su disertación realizó un pasaje sobre la situación actual de la economía en Argentina y dijo que “estamos frente a un cambio de régimen, lo monetario, lo cambiario y el mundo que cambia cada quine minutos, un mundo raro, que no es el mundo de viento de cola que en algún momento tuvo Argentina”, la curva rebota siempre en -2+2 desde 2011 pero lo importante es quebrar la verde, que es la medida de la estanflación”.

“El cambio de política en el mundo tiene como metodología otra cosa, menos que lo que se dice liberal, acá el que interpreto el cansancio fue un señor llamado Javier Milei. En el mundo hay proteccionismo, no anarcocapitalismo. Milei instalo un cambio cultural espectacular, pero no tiene nada que ver con lo que sucede en el mundo, tiene problemas de organización, de gestión porque hay un alto castramiento por parte del oficialismo. Todos tenemos incertidumbre y en el mundo Argentina despierta curiosidad”, agregó.

El especialista hizo un recorrido por diversos temas que generan expectativa económica, con una visión crítica hacia el gobierno nacional, mencionando que “es mentira la emisión cero, el Banco Central emite, pero es beneficioso porque es para tener un colchón en dólares”, a la vez que defendió el ordenamiento fiscal: “Milei tenía pantalón corto cuando yo ya hablaba de lo mismo”, dijo.

“Es un paquete de emergencia, el ajuste fiscal se fue licuando, cuando la inflación cae, termina la licuación, y un conjunto de reformas como el RIGI que nunca van a sustituir a un programa financiero, tiene intención de reforma, pero le falta empalmar con un plan económico definitivo”. explicó.

“El primer trimestre le fue bien, fue muy ingenioso pero es temporal; en junio y septiembre vino el parate y en octubre a diciembre vino la magia del blanqueo, que fueron a nutrir los depósitos en dólares y esto da un superávit comercial cambiario negativo; el blanqueo termina porque hay un tema central es que el Banco Central está emitiendo muchísimos pesos es una emisión benigna, porque se está esparciendo el crédito y esta comprando dólares, no es cierto la emisión monetaria cero”, reiteró.

“La hoja de ruta en dólares es menos clara porque tenemos que discutir el plan de financiamiento porque después caen las reservas que son negativas desde agosto desde el 22 recibieron 11 mil millones de dólares negativos y está en 4 mil millones negativos.

“Va a haber acuerdo con el FMI porque no es la intención ir contra la Argentina”, sentenció.

Sobre la baja de retenciones dijo que el trigo “está en el medio, con dólar bajo, precio no tan malo pero no el mejor; no hay un atraso grosero pero no le cierra al productor; no integro el club de los devaluacionistas sino porque tengo otra visión, creo que el programa argentino no es el adecuado para bancarse importaciones porque no hay reservas y el mundo juega en contra: La conclusión es que el tipo de cambio real y las retenciones están jodiendo mucho al sector”.

“Con 30 por ciento de brecha del dólar se vive, pero no estoy defendiendo el cepo”, yo lo que hubiera hecho es un acompañamiento, este gobierno cree que si baja el crawling peg baja la inflación” dijo y remarcó que “Vaca Muerta tiene un bajo nivel de importación”.

Luego de su disertación, respondió preguntas de los asistentes.

