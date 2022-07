Meléndez reabrió “Los Silos” y destinará su proyecto de residencias para mayores también a la hotelería

20 julio, 2022 Leido: 1018

El empresario Eduardo Meléndez, propietario de Agroindustria Tres Arroyos y del hotel Los Silos, reabrió este establecimiento para huéspedes vinculados a la obra del Parque Eólico que ejecuta Techint en Adolfo Gonzales Chaves, y en un volantazo a su proyecto de residencias para adultos mayores vinculado puntualmente a la demanda de esta empresa -que traerá unos 500 empleados a esta zona- decidió dedicarlo también a la hotelería. “De Los Silos hay 21 habitaciones ya ocupadas por gente de Techint, y del proyecto de residencias para adultos mayores, que no funcionó como yo esperaba, voy a terminar 12 habitaciones que también voy a destinar a hotelería”, indicó Meléndez a LU 24.

“La llegada de la gente de Techint fue una buena oportunidad para poner en marcha de nuevo la hotelería; y va a traer mucho movimiento a la zona, no solamente a Tres Arroyos y Chaves, donde también han alquilado casas particulares, sino a varias localidades de la zona. Por eso, lo que veo es que la demanda hotelera en Tres Arroyos va a seguir siendo muy grande, entonces lo que planeaba como residencias para la tercera edad también van a ser un hotel”, amplió el empresario.

En otro orden de cosas, se refirió al impacto de la actualidad económica en su empresa, pionera en la industrialización de avena. “Lo que se complica es planificar, hay que estar con el día a día. Tengo contratos con productores para el abastecimiento de la materia prima y están pactados con el precio del combustible, y cuando sube el combustible, obviamente sube la materia prima y hay que pasarlo a los productos, porque sin margen no se puede trabajar. Entonces siempre vamos como atrás de la banda, perdiendo siempre un poquito, manejando cada vez más plata pero menos márgenes”, consideró.

El mercado de Agroindustria es nacional, por lo que las operaciones siguen y el mercado de cambios no las impacta demasiado. Tampoco hay inconvenientes con la provisión de insumos. “Mientras no tengamos roturas grandes, no hay problemas. Pero por supuesto todo tiene sus cositas, el otro día quisimos cambiar una cubierta del sampi y no pudimos porque nos dijeron que no hay precio. Me pregunto si no estaremos desaprovechando oportunidades importantes en el mundo, pero no me preocupa mucho: ya vi muchas de estas”, concluyó Meléndez.

