Esta historia me la contaron. No encontré documentación respaldatoria, pero la fuente es absolutamente confiable, de modo que me atrevo a compartirla porque es muy interesante.

Se sabe que se conoce como “la ruta del desierto” al trazado que en términos generales coincide con la ruta 5, en el oeste de la Provincia. Se trata del camino recorrido por Roca en su discutida campaña.

Al parecer, de la misma manera, hay una “ruta o camino del coronel Benito Machado”, que lleva su nombre implantado por una iniciativa legislativa de Delfor Regot, durante el gobierno conservador.

Se sabe que Regot fue una figura política de singular trascendencia hacia la década del 30, ocupando funciones municipales y también legislativas provinciales. Un caudillo de la época sobre cuya actuación volveré en su momento.

Lo que me cuentan es que por su iniciativa, se denominó por ley como ruta o camino Coronel Benito Machado, a un trazado entre Tres Arroyos y Tandil, que recorriera el militar héroe de Sol de Mayo.

Ese camino pasa por la estación Vázquez y en ese lugar y a la vera del mismo funcionó originalmente la escuela número dos, que luego tendría otro emplazamiento hasta ubicarse definitivamente en el barrio Ruta 3 sur.

Es un dato por mí desconocido hasta el momento, que no dudo de su veracidad pero que no pude corroborar con la documentación correspondiente.

Y más

Cuando la memoria está activa muchas veces afloran recuerdos de cosas pequeñas, detalles propios de una época lejana y como nota de color me parece interesante compartir con los lectores.

Por ejemplo: En la década del 50 el parque automotor no era de dimensiones superlativas como ahora, aún cuando siempre fue importante en Tres Arroyos.

Los rodados no tenían variedad de colores y casi eran excepciones aquellos que no eran negros.

Por eso llamaba mucho la atención lo que hoy podríamos llamar el “pink car”, es decir el auto rosa.

Pertenecía a la familia Ressia, por entonces radicada en la segunda cuadra de la calle Reconquista y se trataba de un Oldsmobile que se ubicaba entre “los coludos”, según la definición popular.

Otro rodado fuera de lo común que circulaba ya en la década del 60 era un Buick que pertenecía al carnicero Jacinto Masmut, que vivía y tenía su comercio en la avenida Rivadavia casi Güemes.

Llamaban la atención también algunas motos, sobre todo de grandes cilindradas como la Norton 500, por ejemplo.

Uno de esos rodados que impactaban por su tamaño era una Indian que pertenecía a un señor Natenzon, que se domiciliaba en calle Azcuénaga entre Bolívar y Balcarce. (foto)

Y si de vehículos hablamos, cabe recordar el furgón en el que recorría las calles haciendo publicidad el señor Fausto Montenegro. (foto)

Arquetipos

En casi todas las comunidades han existido y seguirán existiendo personajes que quedan marcados en el recuerdo de los pobladores de las sucesivas generaciones.

Son arquetipos de un tiempo determinado, pintorescos en general sobre todo porque representan situaciones consideradas fuera de lo común.

Por la propia definición de la palabra, suelen ser personas que se copian a sí mismas en alguna función que han desarrollado con pasión y excelencia.

Y Tres Arroyos ha tenido más de un ejemplo.

Uno de ellos fue el señor A. Cappi al que yo conocí, sin tratarlo, por la década de 1950.

Había sido inspector municipal de tránsito, siendo ejemplar su desenvolvimiento.

En determinado momento se produjo el retiro del servicio activo, lo que no implicó que renunciara a lo que había sido no solo su trabajo, sino su pasión.

De tal forma, ya fuera de la función oficial, continuaba dirigiendo y ordenando el tránsito.

Lo hizo durante mucho tiempo con condescendencia y hasta beneplácito de los vecinos de aquellos años.

Antecedente

Como en casi todos los temas, se pueden detectar antecedentes de actitudes iguales o parecidas en la historia.

Monsieur Lebonnard, a quien se lo conocía como Monsieur Hoffart era un belga que era un joyero y prestamista de la ciudad de Buenos Aires que resultó arruinado en una crisis de 1890.

El hombre desapareció. Había viajado. Pero volvió.

Por alguna razón comenzó a dirigir el tránsito en la capital argentina hacia 1903. Lo hacía en dos turnos en las intersecciones de Florida y Sarmiento y en Corrientes y Esmeralda.

Vestía ropa elegante, zapatos caros e indefectiblemente bien lustrados, sobretodo de calidad y galera.

Las indicaciones las daba con un diario enrollado, y su presencia y actividad contaba con la adhesión y respeto de quienes pasaban por el lugar.

Sería un precedente concreto para la formación del primer cuerpo de agentes de tránsito de la Capital, lo que ocurrió en 1910.

A los integrantes de este cuerpo se los denominaba “los varitas” pues daban las indicaciones con una varita blanca que semejaba a aquel diario utilizado por este belga que podría calificarse de excéntrico o visionario.

Otros

Había personajes característicos de la época.

Los lecheros y sus carros; los verduleros y algunos vendedores ambulantes típicos, como aquel “turco” de grandes bigotes que llevaba de todo en su canasto.

Y cuando digo de todo, es literal. Incluía preservativos y era temido por no pocas mujeres por su tendencia a enamorarse al instante.

Heladerías eran pocas. Básicamente dos.

La Cipriana, en pleno centro y Mayo, en calle Betolaza, a pocos metros de calle Dorrego.

En esta última, en sus instalaciones, los helados se servían en copas de cristal y cucharas de metal. Uno de sus propietarios recorría los barrios con un triciclo parecido al que se ilustra, vendiendo sus productos.

La Cipriana perteneció al señor José Carlos Belza, quien falleciera cuando tenía 65 años el 4 de julio de 1963.

Recuerdos que afloran cuando la memoria es curiosa.

Escribe: Omar Eduardo Alonso – [email protected]

