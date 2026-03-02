Mendiberri: “El Gobierno aumentó las tarifas y nos quitó un subsidio” (audio)

2 marzo, 2026 0

Las tarifas de energía eléctrica subieron un 12, 15 o 17 por ciento, por otro lado, el Gobierno Nacional aseguró que dicho aumento será mes a mes.

Marisa Mendiberri presidenta del Consejo Administrativo de CELTA, señaló al respecto: “dicha información nos llegó el viernes, además quitaran un subsidio, esto se reflejará en las facturas de febrero y marzo como así también en la de marzo y abril”

“El aumento será de un 12 o 15%, aun no tenemos ningún dato concreto, y quienes tengan alguna variabilidad, la mayoría de nuestros socios perderán sus subsidios y tendrán que abonar el paquete sin descuentos”, explicó.

“El objetivo del Gobierno Nacional es eliminar la mayoría de los subsidios durante este año, recién a mitad de semana, tendremos los datos exactos de lo que deberán abonar en el mes de abril”.

“Todo viene aumentando y la situación económica golpea a todo el país, nosotros somos un conector con Nación y Provincia, somos los que tenemos que poner la cara, ante estas medidas irrisorias”.

Volver